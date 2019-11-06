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罷工資訊揭露引業者反彈 民航局：修法是為維護旅客權益

民航局公告修正「民用航空運輸業管理規則」，國籍航空業者若得知「工會投票罷工」、「取得合法罷工權」及「開始罷工」3階段時，需揭露訊息，引起航空業者不滿。民航局強調，這是要維護旅客權益。圖為今年6、7月間長榮空服員罷工。（資料照，記者塗建榮攝）

民航局公告修正「民用航空運輸業管理規則」，國籍航空業者若得知「工會投票罷工」、「取得合法罷工權」及「開始罷工」3階段時，需揭露訊息，引起航空業者不滿。民航局強調，這是要維護旅客權益。圖為今年6、7月間長榮空服員罷工。（資料照，記者塗建榮攝）

2019-11-06 20:26:49

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部民航局昨公告「民用航空運輸業管理規則」第35條之5，明訂國籍航空業者「工會投票罷工」、「取得合法罷工權」及「開始罷工」3階段時，需要在官網揭露相關訊息。有航空業者不滿政府不建立「罷工預告制度」，卻反過來要求業者揭露資訊。民航局表示，此次修法，用意絕非逼迫業者在無法掌握任何資訊情況下揭露罷工相關資訊，而是要求業者在掌握訊息的第一時間，即應向旅客揭露相關資訊，以維護旅客權益。

國內航空業近年勞資爭議多，無辜旅客往往成為最大受害者。為保障旅客權益，交通部民航局今公告「民用航空運輸業管理規則」第35條之5，規定國籍航空面臨勞資糾紛時，需在勞方舉行罷工投票、取得罷工權及開始罷工等3個階段向乘客揭露各項資訊，違者可依民航法要求限期改善，未改善可依法罰60到300萬元。

包括旅遊業者及學者都呼籲，航空業罷工涉及公共利益，政府應該做的是盡快建立罷工預告期制度，更有航空業者認為政府應該建立完整預告制度，而非僅要求業者公告資訊。

民航局表示，由於突發性罷工對旅客權益確實造成極大衝擊，因此，行政部門對此已有分工，有關罷工預告期的討論，由勞政單位負責協調各方意見；交通部與民航局則負責督促業者在照顧旅客權益前提下，做好資訊揭露。

民航局表示，此次修正「民用航空運輸業管理規則」，用意絕非逼迫業者在無法掌握任何資訊情況下，揭露罷工相關資訊，而是要求業者在掌握訊息的第一時間，即應向旅客揭露相關資訊，以維護旅客權益。

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