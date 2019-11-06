呱吉合體網紅組「歡樂無法黨」 受訪大酸韓柯郭

台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑與Youtuber「志祺七七」張志祺、「視網膜」主播陳子見籌組「歡樂無法黨」。（擷取自呱吉臉書）

2019-11-06 17:55:27

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑與Youtuber「志祺七七」張志祺、「視網膜」主播陳子見籌組「歡樂無法黨」，邱威傑、張志祺今天說明組黨動機時，出現國民黨總統參選人韓國瑜「莫忘世上苦人多」、台灣民眾黨主席柯文哲「心存善念，盡力而為」、鴻海集團創辦人郭台銘「最強外掛」等詞彙，加上媒體發現原先說會慢點到場的「視網膜」竟全場缺席，邱威傑、張志祺為陳子見解嘲說，是「遲刻魔的發揮」，整個採訪洋溢詼諧諷刺氣息。

張志祺強調，他、呱吉與視網膜在政治上有相應的熱情，用各自方式推廣在乎的議題，在台灣關鍵時刻站出來，不期望城市「發大財」、能夠「征服宇宙」，在乎民眾過得快不快樂、有沒有笑容，每當閉上眼睛就想起韓國瑜諄諄教誨「莫忘世上苦人多」，便想能否用自己的影響力做在乎的議題，在此契機下決定組黨。

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媒體關注歡樂無法黨會推出區域立委戰將、瞄準不分區立委？邱威傑說，不排除跟理念相同的候選人合作，徵召政治人物或社會賢達，在選舉中成為「最強外掛」，也不排除政黨合作，親民黨是不錯的選擇，可以共推總統候選人；有無鎖定立委候選人對象？張志祺稱，「介於有跟沒有之間」，有想到一些人，就積極爭取，「心存善念，盡力而為。」

邱威傑強調，歡樂無法黨是柔性政黨，歡迎雙重、多重黨籍，支持多元想法，但台灣絕大多數都是剛性政黨，要加入我們的話，必須退出原政黨，對於是否拉台灣基進黨台北市立委參選人陳柏惟當不分區立委，要看陳柏惟的決心。

邱威傑說，柯文哲過去1年為了政治過得不快樂，會震怒，會暴怒，被媒體問到歡樂無法黨組黨則眉開眼笑，「說明組黨達成第一階段目標，把歡樂散播出去」，希望他加入；國民黨是剛性政黨，若韓國瑜願意先退出國民黨，並接受歡樂無法黨黨綱宗旨，譬如說香菜及他們認為重要的社會議題或價值，也是歡迎；他們也喊話邀請蔡英文總統、脫口秀節目「博恩夜夜秀」主持人曾博恩加入；不過，邱威傑稱，暫時沒有考慮加入民眾黨，畢竟他是歡樂無法黨的創始成員，創黨維艱，先把黨的目標達成，未來不排除任何可能。

下屆總統選舉「草包、菜包」，將支持誰？張志祺回應，現在多一位「呱呱包」的可能性，總統候選人要年滿40歲，3位創黨人士中，呱吉比較有機會；邱威傑說，不幸要推出人選的話，只有他有可能，許多人誤以為他打算做黨主席，但都必須依照民主程序投票產生。

媒體追問兩岸政策主張？邱威傑說，人民歡樂，走自己的路，是最重要的事，去年11月到現在，有人說他是綠蛆走狗或貼柯柯粉，各式各樣的標籤，其實不管從事什麼工作，不需要依附任何人，去做附隨組織，走自己的路，過自己的生活，活得快樂就是OK的。

外界質疑歡樂無法黨是玩真的或玩假的，邱威傑、張志祺強調，已跟內政部申請成立，提出正式文件，清楚必要程序，依現行法規，11月14日下午3至5點完成創黨大會，經內政部監督合乎程序，就必須受理，至於要不要讓歡樂無法黨成立，是內政部的責任，如果不讓成立，也要說明理由。

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