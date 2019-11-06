台人涉香港搶案放任逍遙法外！法務部長嘆：港方消極

香港南華早報日前報導，一名台灣籍男子到香港搶劫後返台，如港女箱屍案嫌犯陳同佳翻版，難以追訴。法務部長蔡清祥（中）6日在立法院表示，已積極去了解，依照香港澳門關係條例第43條，我國有管轄權。他說，已由檢警處理中，發揮聯繫管道。（記者廖振輝攝）

2019-11-06 20:39:01

〔記者吳政峰／台北報導〕港媒5日報導，一名台男10月間赴港搶劫後隨即逃回台灣，恐成「陳同佳第二」；法務部長蔡清祥6日被問到此事，大嘆陳同佳案港方態度消極，讓嫌犯逍遙法外，反觀此案，台灣5日得悉此事，隨即啟動聯繫窗口了解情資，目前已概略得悉案件原貌，檢警正在積極偵辦中。

蔡清祥表示，港女命案發生至今，港方面對我方多次請求均已讀不回，態度消極，讓陳同佳逍遙法外，對比我方5日獲知台嫌在港搶劫，檢察機關與刑事局各自立刻啟動對港聯繫窗口，現已掌握相關線索，並鎖定特定可疑人士，正在調查事證的積極態度，猶如天壤之別。

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蔡清祥呼籲，不論何種司法互助刑事，基於犯罪偵查考量，港方應提供我方嫌犯的犯罪事證，一同打擊不法，至於要用以哪一類形式合作，雙方均可協商討論，總之，最終目標一定要將罪犯繩之以法。

港媒報導指出，一名台籍男子10月初赴香港尖沙咀一間鐘表店，搶走2只價值共389萬元台幣的手錶，犯後隨即逃離現場，雖然店家立刻報警，但犯嫌仍堂而皇之通過香港海關返台，時隔一個月，我方才從媒體上得知這件事，立刻主動與香港聯繫，並強調依據港澳條例，我國對於本刑3年以上的強盜罪有境外管轄權。

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