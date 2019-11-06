國營事業董座魏明谷、蔡煌瑯助選小英 吳敦義嗆：吃飽了沒

台水董事長魏明谷、台灣車輛董事長蔡煌瑯涉嫌蔡英文助選，國民黨主席吳敦義說，國民黨立委應公開質疑蔡英文總統及高官們，「你們吃飽了沒？」（資料照）

2019-11-06 17:14:20

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今天舉行中常會，國民黨副發言人黃心華會後轉述，中常委提案認為，台水董事長魏明谷、台灣車輛董事長蔡煌瑯等經濟部所屬國營事業負責人涉及違反「公務人員行政中立法」，為總統蔡英文助選，國民黨主席吳敦義請國民黨智庫及文傳會積極收集資料，適時召開記者會，要求經濟部有所回應，否則國民黨不排除將包括經濟部長沈榮津等相關當事人移請監察院調查。

國民黨中常會今天下午通過中常委李德維等人提案，對於經濟部所屬多家國營事業負責人違反「公務人員行政中立法」違法助選，經濟部長沈榮津卻視而不見。建請黨中央公開呼籲要求立即依法處理，否則部長應負起政治責任，與相關國營事業董事長同時辭職下台。

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李德維的提案說明中指出，魏明谷身兼蔡英文彰化縣競選總部主委，近來傳出在彰化以舉辦政策宣導名義，大量發放縣政府與自來水公司文宣品，為民進黨總統及立委候選人站台助選，已明顯違反「公務人員行政中立法」，更涉嫌公器私用、侵占縣府財產。

此外，今年9月27日經濟部轄下國營事業，台灣車輛公司董事長蔡煌瑯公開擔任蔡英文競選辦公室海外後援會執行長，公開為蔡英文站台助選。事發至今已超過1個月，經濟部長居然視而不見，無視「公務人員行政中立法」的存在，與去年農委會逼退前豐年社社長汪文豪時的態度有如天壤之別，又是一個法律看見民進黨證就轉彎的實例。

提案中說明，考試院針對「公務人員行政中立法」已明確解釋，國營事業負責人如台水、台灣車輛公司均準用「公務人員行政中立法」公務員不得助選規定，且國營事業負責人就算休假、請假也不能站台輔選。魏明谷、蔡煌瑯助選站台行為已明顯違法。

吳敦義強調，相關國營事業負責人是被選民認為不適任而下台的前縣長及前立委，蔡英文大力酬庸為國營事業董事長，職掌的公司也明顯與其專長不符，卻佔用國家資源坐享高薪，看在為三餐溫飽四處勞苦奔波的鄉親眼中，早已怒火中燒，群情激憤，現在更涉嫌利用國家資源為蔡英文助選，無視國家法律，把公產當私產任意揮霍。國民黨立委應公開質疑蔡英文總統及高官們，「你們吃飽了沒？」

吳敦義表示，過去國民黨執政，對國營事業董事長等職位，資格都要檢閱再三，民進黨執政後則是由許多名不見經傳的人出任，一發表就是董事長、總經理，「蔡英文是跟國家開玩笑嗎？」他強調，包括中鋼、中船、台電、中油等重要民生相關國營事業，都請立院黨團調詢資料，查一下派任董事長是否有相關產業的歷練，審視其是否夠資格主導此國營事業。

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