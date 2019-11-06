民進黨新北立委選舉 目標「9+1」席

新北市立委選舉第十二選區選情拉鋸，民進黨副秘書長林飛帆今赴汐止輔選賴品妤。（記者林欣漢攝）

2019-11-06 16:53:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨在新北市十二個立委選區，喊出「9+1」目標，包括保住現任9席現任立委，衝刺立委參選人賴品妤拿下時力立委黃國昌所屬的新北市第十二選區。至於第十一選區、第九選區則屬艱困選區，盼能持續突危，並透過立委參選人在地耕耘衝高總統票與政黨票。

新北市黨部執行長李建興今於中常會報告新北選情。據轉述，民進黨9名現任立委中，立委呂孫綾的新北市第一選區、立委余天的第三選區選情較膠著，退出民進黨代表台灣民眾黨參選該區立委李旻蔚確實造成衝擊。此外，賴品妤新北市第十二選區選情也拉鋸，黨將加強這三個選區輔選力道。

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其他7名民進黨現任立委選情則領先對手，其中包括立委蘇巧慧、林淑芬、吳秉叡、吳琪銘穩定領先；但在板橋兩區、樹林、中和領先幅度不大，也會加重輔選。

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