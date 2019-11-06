朱立倫落水為哪椿？ 原來到日月潭體驗最IN活動立式划槳

朱立倫、馬文君（右、左）至日月潭體驗目前最夯的水上活動立式划槳。（圖由朱立倫辦公室提供）

2019-11-06 17:29:26

〔記者佟振國／南投報導〕前新北市長朱立倫今天到南投為第一選區立委馬文君加油打氣，也到日月潭體驗目前最夯的「立式划槳」活動，雖然處女秀的結果是狼狽落水，但也令他對這項活動印象深刻，朱立倫則認為日月潭是全世界最棒的景點，值得國人繼續將它推向全世界，讓更多國際旅客到日月潭觀光。

朱立倫今天南下輔選，沒有嚴肅喧囂的造勢場合，而是先到國際知名景點日月潭，由立委馬文君陪同體驗目前當地超人氣的水上活動立式划槳（SUP），朱立倫在專業教練指導下，先在獨木舟上採跪姿划槳，雖然潭面平靜，但要能順利平衡站起仍有難度，朱立倫一不小心就落水，幾番嘗試後終於成功，完成人生初體驗。

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朱立倫表示，體驗立式划槳是很難得的經驗，也讓他再次認識到日月潭這個全世界很棒的景點，值得我們繼續將它推向全世界，讓更多國際旅客到日月潭觀光。

馬文君中午也邀請朱立倫到全國茭白筍重要產地埔里鎮，換上「青蛙裝」下田採收茭白筍，品嘗鮮採茭白筍的鮮甜滋味，也親自向高齡80的「台灣茭白筍之父」陳敢當請教栽種茭白筍的技術。

朱立倫表示，雖然新北市三芝也產茭白筍，但品種不同，每年可收成的次數也不一樣，感謝有辛苦的農民栽種高品質的茭白筍，這次也特地來體驗農民的甘苦，多給全國的農民加油。

經過一番嘗試與落水，朱立倫（左）順利站上獨木舟。（圖由朱立倫辦公室提供）

立委馬文君（右）也邀朱立倫（中）到埔里鎮向善里，下田採收茭白筍，體驗農民的辛苦。（記者佟振國攝）

朱立倫（左）也大口品嘗埔里茭白筍的鮮美滋味。（記者佟振國攝）

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