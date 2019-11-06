庶民破滅》平民有買房權利！ 黃國昌3問韓國瑜

韓國瑜今在苗栗參觀柿餅工廠後品嚐柿餅，時力立委黃國昌在臉書針對居住正義，向韓提出3問題。（記者許麗娟攝）

2019-11-06 16:36:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜被爆出曾在失業期間買下7200萬元的豪宅，引發自稱「庶民」的質疑，韓競辦指出，「庶民」也是可以有買賣房產的權力；對此，時代力量立委黃國昌表示，每個平民都有買房的權利，但針對居住正義問題，他提出3點問題，要求韓國瑜作回答。

韓國瑜今遭《壹週刊》踢爆，訴求庶民總統的他除了800萬元農舍，2011年失業生涯最後一年，曾出手訂下總價高達近7200萬元的北市南港豪宅；韓競辦出面回應，韓國瑜當年原本有意到台北發展事業，因此先在內湖貸款購屋，後來因為擔心全家共同生活空間不足，便開始處分內湖房產，並且向銀行貸款購買南港無雙社區住宅一戶，因為是預售屋，所以只需準備頭期款和部分的利息金額。

請繼續往下閱讀...

韓競辦指稱，由於高估本身的財務負擔能力，韓國瑜夫婦最後決定賠本出售房產，以降低銀行貸款的財務壓力，最後強調，「庶民」也是可以有買賣房產的權力，屬於個人的財務規劃。

時力立委黃國昌除在臉書上酸「不是聲稱是庶民總統」、「不是說要看見年輕人的痛苦」外，也對於「平民也有買賣房地產的權利」說法表示，的確每個平民都有買房的權利，但黃國昌指出，韓國瑜除了假庶民的爭議外，進一步的問題是，面對造成高房價的不合理制度，政治人物有無可迴避的改革責任。

黃國昌當場提出3個問題，請韓國瑜能對此做出回應，分別是「國民黨支持實價登錄2.0嗎」、「認同課徵囤房稅嗎」、「要承諾多少社會住宅」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法