備戰2020大選投開票 屏東今天模擬演練

屏東縣今天模擬演練投開票作業。（圖由屏縣選委會提供）

2019-11-06 14:26:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，將於明年（2020年）1月11日舉行投票，為避免選務缺失，針對投票作業突發狀況預為因應，提升工作人員處理突發狀況能力，屏東縣選舉委員會今天（6日）舉辦投開票作業程序模擬演練，過程逼真。

今天參加模擬演練的投票人數約為125人，由屏東市公所民政課同仁擔任投開票所工作人員，除了各鄉鎮市選務人員外，還有事先報名參加的縣民；模擬的突發狀況，是根據中央選舉委員會及各地方選委會所彙整「最常犯的違反選罷法錯誤及狀況」，共有11種。

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常見情況，包括投票所外等候民眾大排長龍，不耐久候而大聲鼓譟、選舉人未攜帶國民身分證，擬以其他證件進入投票所、選舉人攜帶手機或攝影器材進入投票所、遇有投票所異動跑錯投票所的選舉人、投票所異動的原住民選舉人持非所轄區國民身分證投票、遇有返回戶籍地投票之投票所工作人員優先進入投票所投票、選舉人撕毀選舉票，以及遇有行動不便、乘坐輪椅、年長者、孕婦及其他不適久站之選舉人到達投票所等候投票、不識字之選舉人投票、發錯選舉票、投票時間截止時仍有民眾排隊等候投票。

屏東縣選委會表示，本次選舉共有3張選票，包括總統副總統、區域或原住民立法委員，以及全國不分區立委政黨票，為避免去年（2018年）公投併大選民眾排隊久候投票情形發生，屏東縣選舉委員會已針對選舉人數超過1500人以上之投票所，檢討分設或另覓空間寬敞處做為投票所。

選委會指出，屏縣明年投票所數為705個，圈票遮屏每所至少設置3具，以提高選舉人領、圈、投票速度；選委會與屏東市公所同仁為達成任務，事前已進行預演、修正、再預演，讓演練內容更圓滿，也將最完整且正確的投開票作業程序提供給每一位選務人員，希望大家共同努力，順利完成2020年的選務工作。

選委會同時也呼籲民眾，投票時注意切勿攜帶手機或攝影器材進入投票所或將領得之選舉票撕毀，避免不必要的違法違規情事。

遇有坐輪椅選舉人投票時的處置。（圖由屏東縣選委會提供）

選務人員作業演練。（圖由屏東縣選委會提供）

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