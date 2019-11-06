遭民進黨議員提告傷害 高市藍營議員劉德林：作賊喊抓賊

國民黨高市議員劉德林（右4）將對民進黨部分議員提告。（記者王榮祥翻攝）

2019-11-06 14:03:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對自己被民進黨高市議員林宛蓉提告傷害，國民黨高市議員劉德林今表示作賊喊抓賊，反嗆民進黨團混淆事實，並宣告明天也要到高雄地檢署按鈴提告，將對這次出手傷害人的民進黨議員李柏毅、林富寶、江瑞鴻提告傷害，對林宛蓉提誣告。

在藍綠衝突當天、眼角受傷血流滿臉的國民黨高市議員劉德林，今上午在黨籍議員陪同下出面說明，針對10月31號的會議，充分凸顯出民進黨暴力本質。

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劉德林強調自己當天也是受害者，並批評民進黨真的是作賊喊抓賊，看到民進黨含血噴人、移花接木、企圖混淆以及栽贓、陷害，企圖混淆事實，他深感痛心。

他進一步指出，已決定透過法律途徑討回公道，預定明天前往高雄地檢署按鈴申告，對於這次出手傷害的民進黨議員李柏毅、林富寶、江瑞鴻提告傷害，還有林宛蓉提告誣告。

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