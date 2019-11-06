限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
拒韓國瑜參訪？台揚：烏龍一場
市場傳出，韓國瑜原訂今天上午10點到台揚科技參訪，昨晚臨時更改地點，改拜會竹科公會（不開放），是因為台揚的大股東是鴻海，疑似因為鴻海反對，所以台揚拒韓國瑜參訪，台揚指出，是誤傳，台揚沒有邀請韓國瑜參訪台揚。（資料照）
〔記者王憶紅／台北報導〕市場傳出，韓國瑜原訂今天上午10點到台揚科技參訪，昨晚臨時更改地點，改拜會竹科公會（不開放），是因為台揚的大股東是鴻海，疑似因為鴻海反對，所以台揚拒韓國瑜參訪，台揚指出，是誤傳，台揚沒有邀請韓國瑜參訪台揚，烏龍一場啦。
台揚發言人季惠霖指出，竹科同業公會監事長謝其嘉邀請韓國瑜參訪竹科公會，而不是台揚，但由於謝其嘉也是台揚榮譽董事長、現任董事，所以被誤傳，烏龍一場。
市場傳出，韓國瑜原訂今天上午10點到台揚科技參訪，昨晚臨時更改地點，改拜會竹科公會（不開放），是因為台揚的大股東是鴻海，疑似因為鴻海反對，所以台揚拒韓國瑜參訪，台揚指出，是誤傳，台揚沒有邀請韓國瑜參訪台揚。（資料照）