拒韓國瑜參訪？台揚：烏龍一場

市場傳出，韓國瑜原訂今天上午10點到台揚科技參訪，昨晚臨時更改地點，改拜會竹科公會（不開放），是因為台揚的大股東是鴻海，疑似因為鴻海反對，所以台揚拒韓國瑜參訪，台揚指出，是誤傳，台揚沒有邀請韓國瑜參訪台揚。（資料照）

2019-11-06 14:00:32

〔記者王憶紅／台北報導〕市場傳出，韓國瑜原訂今天上午10點到台揚科技參訪，昨晚臨時更改地點，改拜會竹科公會（不開放），是因為台揚的大股東是鴻海，疑似因為鴻海反對，所以台揚拒韓國瑜參訪，台揚指出，是誤傳，台揚沒有邀請韓國瑜參訪台揚，烏龍一場啦。

台揚發言人季惠霖指出，竹科同業公會監事長謝其嘉邀請韓國瑜參訪竹科公會，而不是台揚，但由於謝其嘉也是台揚榮譽董事長、現任董事，所以被誤傳，烏龍一場。

市場傳出，韓國瑜原訂今天上午10點到台揚科技參訪，昨晚臨時更改地點，改拜會竹科公會（不開放），是因為台揚的大股東是鴻海，疑似因為鴻海反對，所以台揚拒韓國瑜參訪，台揚指出，是誤傳，台揚沒有邀請韓國瑜參訪台揚。（資料照）

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