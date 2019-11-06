轟青年政策拿香跟拜 藍委籲：選關心未來的政府

國民黨立法院黨團舉行「蔡政府青年政策都在騙」記者會。（記者廖振輝攝）

2019-11-06 13:31:46

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團今天召開記者會批評蔡政府青年政策毫無新意，只是「拿香跟拜」馬政府，選舉時才想到要騙騙年輕人，呼籲台灣年輕人選一個真正關心未來的政府，「你們已經不欠民進黨了」。

國民黨團列出領薪水、還學貸、租宿舍、付房租、找工作、救失業、買房子、生小孩等8項政策質疑民進黨政府拿香跟拜，並指蔡政府過去承諾學貸由政府擔保、千億創業基金、起薪三萬元、社會住宅20萬戶、投票年齡降至18歲、因應共享經濟的變革、青年就業儲蓄、轉型正義、解決少子化、讓年輕人拍桌都成芭樂票。

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立委林麗蟬指出，蔡政府時代的青年政策沒新意、都在騙，像基本薪資從馬政府時代就逐年上升，硬要說是蔡政府為年輕人做，成長幅度比馬政府還小，算什麼政績？ 只會操作「芒果乾」招搖撞騙，所以國民黨團決定羅列8項「拿香跟拜」的青年政策打臉蔡政府，證實蔡只是把年輕人當選舉工具。

立委許毓仁說，台灣年輕人傻傻支持民進黨，但民進黨連學貸免息都不願意給、稱學貸是在套利，只因為被當成鐵票就被蔡政府吃豆腐，證實蔡政府心中只有選票、沒有年輕人；如房租補貼等政策也只試辦一年，就是為了救選票才來騙，呼籲台灣年輕人選一個真正關心未來的政府，「你們已經不欠民進黨了。」

國民黨青工總會長林杏兒指出，很多好政策過去3年不做，選舉年才推出試辦，就是開支票給年輕人，大家沒那麼好騙；國民黨青年團總團長田方倫也說，政策需要延續，把馬政府的多加一筆當自己政績拿來騙年輕人選票，蔡總統不如回家抱貓比較快。

國民黨團召開記者會質疑蔡政府青年政策只是拿香跟拜馬政府，選前才想到年輕人。（記者陳昀攝）

國民黨團質疑蔡政府八項青年政策只是拿香跟拜馬政府。（國民黨團提供）

國民黨團指控蔡政府開了10張芭樂票。（國民黨團提供）

國民黨立法院黨團舉行「蔡政府青年政策都在騙」記者會。（記者廖振輝攝）

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