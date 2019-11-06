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外交部證實為助宏都拉斯民生 我銀行商業貸款90億台幣

外交部資料照。

外交部資料照。

2019-11-06 13:10:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天證實，我國政府協調國內銀行，提供中美洲友邦宏都拉斯3億美元（約新台幣90億元）商業貸款。外交部發言人歐江安說明，此案是宏都拉斯政府為推動民生計畫向我提出，將用於協助社會發展、改善人民生計，但具體細節不便代宏國宣布。

宏都拉斯財政部長羅西歐‧塔波拉（Rocío Tábora）10月向當地媒體透露，指出台灣同意以進出口銀行提供3億美元貸款。塔波拉表示，該貸款將會用於填補政府預算赤字，用於醫療、教育經費及加強基礎建設。

外交部證實此案，歐江安今天說明，宏都拉斯政府為推動有利國計民生相關發展計畫，曾向我方提洽協助，我方基於兩國友好合作關係，並為協助友邦提升社會發展、改善人民生計等考量，因此協調國內銀行提供商業貸款。

歐江安說，該案經台宏雙方審慎評估，並經宏都拉斯國會審議通過，過程公開透明，我方將依國際商業貸款程序辦理後續事宜。

關於計畫內容，歐江安說，將用於協助社會發展、改善人民生計的計畫，但具體細節不方便代宏國宣布。至於提供貸款的銀行、貸款內容、利率與條件等，歐江安僅表示，涉及到商業交涉，外交部亦不便證實或進一步評論。

歐江安同時強調，台宏兩國邦誼篤睦，合作關係緊密，未來兩國將持續深化彼此關係。

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