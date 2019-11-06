綠營批李佳芬干政、高雄搞文革 葉匡時反嗆立法干預行政

2019-11-06 13:11:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨多位高市議員今總質詢時，點名高市文化局為安插李佳芬的小妹擔任要職，竟嘗試修改所有行政法人自治條例？痛批夫人干政、高雄重啟文化大革命？高市副市長葉匡時說明這件事只在內部討論階段、根本還未成案，反嗆綠營立法干預行政。

民進黨高市議員高閔琳、簡煥宗、李柏毅、何權峰、邱俊憲，今聯合進行市政總質詢時指出，高市文化局正積極協助李佳芬的夫人幫安插小妹、文化局機要秘書林宜靜擔任高雄流行音樂中心副執行長。

綠營批評，林在去年大選期間任職於韓國瑜競選總部，和李佳芬夫人幫首席閨密、現任觀光局主任秘書高美蘭同樣出自於某報系，也因此有了進入文化局擔任秘書機會，進而就近監管。

綠營質疑，大權在握的夫人幫當然不會委屈自己小妹，於是透過市長室指示文化局長林思伶，將林宜靜派任為高流副執行長，但這個沒有相關資歷的人事案，自然在由業界專業人士所組成的董事會中引發熱議。

雙方隨後在2019年8月1日的董事會議中僵持2個小時，後有董事提議往後人事任命案皆以不記名方式進行表決，但被林思伶擋下，最終林倖倖然地撤案。

人事案被高流董事會擋下後，夫人幫為剷除在她們眼中如同「前朝餘孽」的法人董事們，於是在10月16日文化局局務會議中，提案修正文化局各個行政法人的設置自治條例，將原先依據母法「行政法人法」第6條所訂定的任期制，改為與監督機關首長同進退，並溯及既往至民國107年12月10日施行。

綠營認為，此舉不僅完全違反並牴觸母法，更顯見韓國瑜及夫人幫對董監事們的猜疑與藐視，且為了任用毫無專業背景的夫人幫小妹，更不惜違反母法，也要一次將40多位董事給全數解聘，無疑是韓國瑜、李佳芬在高雄文化界掀起的文化大革命。

葉匡時澄清，現在這法案都在內部討論中、還沒確定、也沒送到議會，議員不知道經過哪種方式得到內部討論文件？他覺得某個意義上已經是立法權干涉行政權，如果通過內部討論再送到議會，議員再來質疑有何不妥、這樣才正常。

葉匡時無法接受議員先入為主、假設市府要進行人事調整，讓他覺得議員只是想保護前朝，他強調市府用人唯才、是以專業考慮。

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