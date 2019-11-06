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美國藍點計畫對抗一帶一路 外交部：台美已有成功合作案例

美國推出「藍點網路計劃」對抗中國「一帶一路」，外交部長吳釗燮表示，OPIC和台灣合作已經談了非常久，已有原則共識和巴拉圭的成功案例，目前未談及資金，而是正在討論更多的個案合作。（記者廖振輝攝）

美國推出「藍點網路計劃」對抗中國「一帶一路」，外交部長吳釗燮表示，OPIC和台灣合作已經談了非常久，已有原則共識和巴拉圭的成功案例，目前未談及資金，而是正在討論更多的個案合作。（記者廖振輝攝）

2019-11-06 12:17:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國推出「藍點網路計劃」對抗中國「一帶一路」，最初將由美國、日本和澳洲合作主導。外交部長吳釗燮今天對此表示，OPIC和台灣合作已經談了非常久，已有原則共識和巴拉圭的成功案例，目前未談及資金，而是正在討論更多的個案合作。

美國「海外私人投資公司」（OPIC）近日在印太商務論壇（Indo-Pacific Business Forum）上，宣布美國將領導「藍點網路計畫」（Blue Dot Network），在亞洲以至世界各地，促進「市場驅動、透明且財務可持續」的基礎設施發展。

該倡議最初將由美國OPIC攜手日本國際協力銀行（JBIC）和澳洲外交貿易部合作主導。美國商務部長羅斯5日在《金融時報》訪問中說，這項計畫的關鍵在於「展現可持續項目的重要性」。

吳釗燮今天列席立法院外交國防委員會報告並備詢，民進黨立委王定宇問及台灣會否成為「藍點網路計畫」的成員之一？吳釗燮答道，雖然和美方並未談到「藍點網路計畫」細節問題，但實際上OPIC和台灣的合作，「已經談了非常久」。

吳釗燮說，關於合作的原則雙方都已同意，「同意後就要針對個案有實際作為」。例如5月OPIC和台灣國合會及巴拉圭區域銀行已經啟動三方合作，是成功的合作案例，不過對於台灣會否直接成為計畫成員，吳釗燮說，涉及法規問題會有難度，目前也沒談到資金這塊，而是在執行面討論更多的個案合作，有很多機會」。

OPIC執行長比海吉（David Bohigian）今年6月曾訪問台灣，與台灣官員會晤討論如何進一步合作。另，OPIC正在轉型階段，將轉型成「美國國際開發融資公司」（DFC），投資上限將增加一倍多達600億美元，並擁有股權授權等新工具，使其擁有更多資源投資印太等優先區域。

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