遭疑大選前拋死刑議題？ 蔡清祥強調「跟選舉無關」

國民黨立委吳志揚質詢法務部長蔡清祥。（記者謝君臨翻攝）

2019-11-06 11:22:08

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長蘇貞昌日前於立法院備詢時表示，有些罪天地不容，「死刑定讞，就該執行」。國民黨立委吳志揚上午質詢時詢問法務部長蔡清祥，質疑蘇貞昌是否對法務部「下指導棋」？且去年8月執行死刑，跟最近拋出此議題，均距離選舉約3個月，是否有選舉考量？對此，蔡強調，「絕對不會，跟選舉無關」。

立院司法及法制委員會上午審查「國家賠償法部分條文修正草案」等案，邀請法務部長蔡清祥等官員報告並備質詢。吳志揚則針對死刑議題詢問蔡清祥。

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吳志揚指出，日前蘇貞昌於立院院會備詢時提到，死刑定讞該執行就執行，詢問蔡清祥看法，並請教死刑執行是依據什麼規定？對此，蔡回，這部分「有進度但沒有時間表」，依照的是「審核死刑案件執行實施要點」。

吳再追問，該要點考慮的是什麼？蔡說，包括有無非常上訴、再審、大法官會議解釋、總統特赦等。吳強調，除了上述這些，不該有其他考量，比如說廢死的壓力等，不管你有什麼主張，法律怎麼規定，就該怎麼執行。蔡說，從國民黨到民進黨執政，都朝廢除死刑的方向前進，現仍有死刑，執行要非常審慎。

吳質疑，蘇貞昌說「死刑定讞，就該執行」，是否對你們（法務部）下指導棋？並指去年8月蔡任內才執行死刑，現在又拋出相關議題，兩次的時間點距離選舉都約3個月，呼籲蔡「不要有政治考量」。蔡強調，「絕對不會，跟選舉無關」。

吳指出，去年死刑執行後，死刑定讞人數為42人，今年變成39人，其中2個死亡、1個自殺，不依法執行，最後讓這些人受不了自殺，「這樣難道比較好？」請蔡思考。

民進黨立委尤美女則詢問蔡清祥，對於執行死刑的人，有無專業訓練或心理評估？蔡回，執行者主要是高檢署或高分檢的人員，會挑選心智健全、心志穩健的人，並強調這方面會再加強教育訓練。

尤美女說，死刑執行今天誰輪到誰倒楣，這跟從戰場退役的軍人一樣，恐有心理創傷，過去沒有去想過，從今天開始，希望法務部如果不提出死刑的替代方案，應注意要怎麼給執行者心理的評估與諮商。

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