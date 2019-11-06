口號治國？ 林飛帆：韓國瑜有創意但沒一個政見兌現

林飛帆到汐止輔選賴品妤，指韓國瑜有創意但沒一個政見兌現。（記者林欣漢攝）

2019-11-06 11:30:20

〔記者林欣漢／新北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日說，民進黨執政3年多來，出現新三民主義「民心思變、民不聊生、民氣可用」，民進黨副秘書長林飛帆今天上午到新北市汐止輔選時指出，他蠻敬佩韓國瑜可以想到這麼多口號，有時候是蠻有創意的，但從挖石油、愛情摩天輪、F1賽車、阿諾來台灣代言等，口惠而實不至，「他過去喊出的口號，哪一個兌現過？沒有一項是做到的。」

林飛帆說，青年政策、社會住宅等議題都值得討論，但他不認為可以隨意拋一個口號出來，也不應該預設任何立場，台灣不缺乏喊口號的政治人物，過去的競選承諾有沒有被履行及實踐，這都可以攤開來檢驗，他最大的質疑是韓國瑜過去有哪一項競選承諾真的實現過，為什麼大家會願意去相信韓國瑜現在喊出的政策又有辦法兌現，對很多人而言很清楚，沒有一項是做到的，韓國瑜的信用額度已經用完了，選民會有自己的判斷。

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林飛帆還說，韓國瑜在高雄市長選舉時提出母語在家學，企圖營造出在校學母語、學外語是一個截然對立、二分的概念，總統參選人不應該做這樣的操作，總統參選人的格局應該看到台灣的多元文化、國際外語上如何讓年輕子弟更有競爭力，並在提升競爭力的同時，保有自己的文化與認同，這兩個概念是可以並行的，不需要製造母語、外語的對立，成為操作選舉的議題。

媒體詢問林飛帆是否會列名不分區名單，林飛帆說，他已經表達過非常多次個人沒有意願，這件事一直都不在他的考慮範圍內，不分區提名委員會也沒有聽到任何討論的風聲，他相信黨內前輩有一樣的默契，會在最關鍵的一刻提出社會能認同、有進步代表性及多元的不分區。

媒體還問，蔡賴配會不會是口號，林飛帆說，尊重總統提名人及被徵詢者，他相信未來適當的時間很快就會公布，提出對民進黨及台灣最有利的組合，大家不用著急。

民進黨副秘書長林飛帆到汐止輔選賴品妤。（記者林欣漢攝）

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