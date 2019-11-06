三中案開庭》馬「壓線」抵法院 律師︰買賣契約由中投執行

台北地院審理「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，6日再度傳喚前總統馬英九。（記者劉信德攝）

2019-11-06 11:22:45

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理國民黨賤賣黨產「三中案」，今再度傳喚被告、前總統馬英九，針對國民黨選定中時集團董事長余建新為中視買家進行部分準備程序。馬英九上午「壓線」（屆臨開庭前）抵達法院受審，委託律師吳柏宏辯稱，相關買賣契約是由中投公司執行，並不一定由黨主席（指馬）負責，且黨主席只掌握一個大原則，細節上不參與。

吳柏宏也說，馬英九2005、2006年時擔任台北市市長，職務繁複，對於出售黨產這種比較繁複的作業，馬尊重專業人員判斷、考量，並不完全主動干預相關細節，且馬雖知悉國民黨需要資金運作，但不會親自具體參與，所以不知如何處理；吳強調，國民黨資金運作由專責單位管理，馬未關心或具體指示。

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公訴檢察官也問，國民黨出售中央黨部大樓高達11億元，難道馬英九不知道？

吳柏宏再度解釋，處理黨產不需要馬英九作指示，且黨部大樓是馬上任黨主席前就已經在作處理的黨產項目，實際上如何處理，馬並未干預，由國民黨內權責單位決行就可。

吳柏宏也說，馬英九對於相關交易的態度是務必求合法，因此沒有所謂直接或間接指示他人進行協商，而是為了中投利益，由時任中投總經理汪海清、前行管會主委張哲琛進行協商。全案目前仍在開庭中。

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