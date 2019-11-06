李婉鈺：有機會願與「歡樂無法黨」合作 不解為何討厭香菜

台北市議員「呱吉」以及「視網膜」等人籌組「歡樂無法黨」，前新北市議員、「魅力無法黨」永遠的黨主席李婉鈺（中）受訪表示，有機會的話樂意合作，唯一不解的是該黨為何討厭香菜。（資料照）

2019-11-06 10:53:24

〔記者陳璟民／台北報導〕關於「呱吉」、「視網膜」等人籌組「歡樂無法黨」，前新北市議員、「魅力無法黨」永遠的黨主席李婉鈺受訪表示，欣賞呱吉創黨理念「政治不難，找回歡樂而已」、黨綱「以歡樂為本」等，但她很愛吃香菜，所以唯一不明白的是呱吉為何表達該黨「開會應具備香菜除外的酒水零食」。

李說，現在的政治氛圍，太多的算計，許多人從政後，所作所為也違背初衷，政黨變成利益分贓，被人民厭惡，而「歡樂無法黨」拋出議題，讓人省思政治跟生活環環相扣，應該回歸真誠純潔，這樣的理念很有意思也很前衛，與魅力無法黨希望創造幸福一樣，她很欣賞。

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李婉鈺說，魅力無法黨並未向內政部申請登記為政黨，是柔性的、理念取向的、不受拘束的政黨，有機會的話，樂意跟歡樂無法黨合作。

李婉鈺表示，去年投入地方選舉，她在6月間由競選後援會相挺，舉辦「魅力無法黨」成立大會，只要有意願、有自信、活得開心自在的人，都可以加入魅力無法黨，且是終身黨員，她則是永遠的黨主席。

她說，自己擁有都市計畫、建築的專業，對於住在老舊公寓的族群，尤其老人家、上班族、小家庭等社經弱勢困居頂樓，買不起房子，無力換新屋，沒得接地氣，生活不快樂，她都感覺有責任幫助他們改善環境、增進快樂，這次競選立委也是這樣想，明年元月11日投開票，若能當選，一定在立法院問政實現。

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