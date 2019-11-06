賴清德「被成為」小英副手？ 柯文哲：我想了5秒才想出這說法

台北市長柯文哲今天安排在市長室外接受媒體聯訪。（記者沈佩瑤攝）

2019-11-06 10:39:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰激烈，尋求連任的蔡英文總統最快在下周四宣布副手搭檔人選，傳出為拉抬立委席次，可能由行政院前院長賴清德出任，兩人將同台亮相爭取支持。

對此，台北市長柯文哲今天受訪先是反問「這跟立委席次有甚麼關係？」接著則說，不曉得，通常領先夠多就不會，她（指蔡英文）比較沒把握才會。

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至於賴清德是否能增加民進黨立委席次？柯文哲表示，這要做分析，這樣一聽沒有辦法判斷。

由於柯曾說賴清德在民進黨初選民調輸給蔡英文是「好可憐，被做掉了」，如今賴清德可能擔任副手，媒體問柯怎麼形容？柯文哲遲疑幾秒後笑說「那就是被做進來呀」、「有時候被做出去、有時候被做進來」，引發現場媒體一陣笑聲。

但柯沒有回應言下之意是否暗示賴清德是「被成為」副手，只說「好啦好啦，我想了好久、大概五秒才想出這個說法」。

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