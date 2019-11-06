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稱宋楚瑜參選機率是「八成」 張碩文：有400萬票空間

張碩文表示，宋楚瑜明年參選機率是「八成」，整體空間有400萬票。（資料照）

張碩文表示，宋楚瑜明年參選機率是「八成」，整體空間有400萬票。（資料照）

2019-11-06 10:59:59

〔即時新聞／綜合報導〕親民黨主席宋楚瑜近日接受媒體專訪時直言，寧可撕掉「門票」，也不給前立法院長王金平選總統，現在更傳出宋有可能投入2020大選。親民黨發言人張碩文接受媒體訪問時對此表示，宋楚瑜參選將以157萬票起跳，同時會吸引不滿蔡、韓的票，整體空間有400萬票。

張碩文接受《中評社》訪問時表示，宋楚瑜這次參選有贏的機會，現在要先拼第二名，而宋楚瑜參選機率是「八成」，剩下兩成則是卡在副手人選和「糧草」問題，因為大選需要1500萬元保證金，後續選舉也需要經費。至於有沒有可能提名台北市長柯文哲？張碩文直言：「不會有這種幼稚的想法，不會有提名柯文哲的空間。」

針對宋楚瑜和王金平的關係，張碩文認為，兩人也不可能搭檔，因為宋王兩人一直被國民黨內的人批評、分化，所以兩個人不可能搭檔參選。張碩文也對此表達看法，強調若是國民黨提的參選人夠優秀，他們就不該擔心宋參選，若國民黨聽到宋可能參選就要擔心被分票，那麼國民黨為什麼不檢討「為什麼要提這樣的人」。

張碩文表示，親民黨這次打選戰是要打第二名的選戰。先不要自吹自擂，有第二名的起手式才能挑戰第一名。張碩文強調：「現在中間選民不表態有將近4成，如果我們起手式是對的，可以爭取到不表態的選民支持。」

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