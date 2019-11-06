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26條誘台》中向我環保業者招手 環保署長：過去很多失敗案例
2019-11-06 09:55:51
〔記者劉力仁／台北報導〕國台辦推出惠台26條措施，欲吸引台灣環保產業前往中國參加資源回收、再利用等事業，環保署長張子敬提醒業者要注意大陸對台商的保障是否足夠，因為過去有很多失敗案例。
台灣資源回收率高，回收廢棄物的處理及再利用技術佳，國台辦推出惠台26條措施，第3條提及「台資企業可同等參與大陸城市建築垃圾資源化利用、園林廢棄物資源化利用、城鎮污泥無害化處置與資源化利用、再生資源和大宗工業固廢綜合利用等迴圈經濟項目。」希望吸引台灣相關環保業者前往投資設廠。
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環保署長張子敬今天在立法院衛環委員會前受訪表示，只要有商機，業者都會去努力發展，但提醒業者要注意赴中投資的保障是否足夠，因為過去已有許多有業者前往中國發展環保產業，最後失敗的案例。