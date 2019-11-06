為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

26條誘台》中向我環保業者招手 環保署長：過去很多失敗案例

中國祭出惠台26條措施希望吸引我環保業者赴中，環保署長張子敬今天在立法院衛環委員會前受訪提醒業者要注意投資的保障是否足夠。（記者劉力仁攝）

中國祭出惠台26條措施希望吸引我環保業者赴中，環保署長張子敬今天在立法院衛環委員會前受訪提醒業者要注意投資的保障是否足夠。（記者劉力仁攝）

2019-11-06 09:55:51

〔記者劉力仁／台北報導〕國台辦推出惠台26條措施，欲吸引台灣環保產業前往中國參加資源回收、再利用等事業，環保署長張子敬提醒業者要注意大陸對台商的保障是否足夠，因為過去有很多失敗案例。

台灣資源回收率高，回收廢棄物的處理及再利用技術佳，國台辦推出惠台26條措施，第3條提及「台資企業可同等參與大陸城市建築垃圾資源化利用、園林廢棄物資源化利用、城鎮污泥無害化處置與資源化利用、再生資源和大宗工業固廢綜合利用等迴圈經濟項目。」希望吸引台灣相關環保業者前往投資設廠。

環保署長張子敬今天在立法院衛環委員會前受訪表示，只要有商機，業者都會去努力發展，但提醒業者要注意赴中投資的保障是否足夠，因為過去已有許多有業者前往中國發展環保產業，最後失敗的案例。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
26條誘台》 黃國昌提「台灣惠中6大措施」嗆爆中國
2019-11-05 23:58

26條誘台》 黃國昌提「台灣惠中6大措施」嗆爆中國
26條誘台》台商不買帳大舉回流 陸委會：赴中工作人數將減少
2019-11-05 21:55

26條誘台》台商不買帳大舉回流 陸委會：赴中工作人數將減少
潮流一哥與文青女神的全新時尚選擇

潮流一哥與文青女神的全新時尚選擇
26條誘台》劉結一稱是「真金白銀」 陸委會批誘騙詐術
2019-11-05 20:26

26條誘台》劉結一稱是「真金白銀」 陸委會批誘騙詐術
26條誘台》柯文哲：反正就是統戰
2019-11-05 16:28

26條誘台》柯文哲：反正就是統戰
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播