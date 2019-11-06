26條誘台》中向我環保業者招手 環保署長：過去很多失敗案例

中國祭出惠台26條措施希望吸引我環保業者赴中，環保署長張子敬今天在立法院衛環委員會前受訪提醒業者要注意投資的保障是否足夠。（記者劉力仁攝）

2019-11-06 09:55:51

〔記者劉力仁／台北報導〕國台辦推出惠台26條措施，欲吸引台灣環保產業前往中國參加資源回收、再利用等事業，環保署長張子敬提醒業者要注意大陸對台商的保障是否足夠，因為過去有很多失敗案例。

台灣資源回收率高，回收廢棄物的處理及再利用技術佳，國台辦推出惠台26條措施，第3條提及「台資企業可同等參與大陸城市建築垃圾資源化利用、園林廢棄物資源化利用、城鎮污泥無害化處置與資源化利用、再生資源和大宗工業固廢綜合利用等迴圈經濟項目。」希望吸引台灣相關環保業者前往投資設廠。

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環保署長張子敬今天在立法院衛環委員會前受訪表示，只要有商機，業者都會去努力發展，但提醒業者要注意赴中投資的保障是否足夠，因為過去已有許多有業者前往中國發展環保產業，最後失敗的案例。

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