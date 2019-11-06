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央視喊話「灣灣回家吧」 台灣基進回嗆：何不先讓新疆人回家

台灣大選將至，中國再推出惠台26措施，中國《央視》主播甚至還溫情喊話「台灣的命運與祖國相連，灣灣，回家吧」，對此，台灣基進則回嗆「何不先讓新疆人回家呢？」（圖擷取自臉書）

台灣大選將至，中國再推出惠台26措施，中國《央視》主播甚至還溫情喊話「台灣的命運與祖國相連，灣灣，回家吧」，對此，台灣基進則回嗆「何不先讓新疆人回家呢？」（圖擷取自臉書）

2019-11-06 10:01:24

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大選將至，中國再推出惠台26措施，甚至中國《央視》主播還喊話「台灣的命運與祖國相連，灣灣，回家吧」，對此，台灣基進則回應「不勞費心，台灣人早就在家了」，更嗆「何不先讓新疆人回家呢？」

中國《央視》主播海霞在節目深情喊話「台灣的前途係於國家統一，台灣的命運與祖國相連」並呼籲「灣灣，回家吧！」

台灣基進則在臉書PO文強調台灣人早就在家了；並回嗆，中國共產黨什麼時候才要放被抓去集中營的維吾爾族人回家呢。

台灣基進指出，截至2018年底，在中國新疆維吾爾自治區平均每6人就有1人被關、有超過1200座類再教育營、169萬少數族群被迫與110萬中國平民認親，讓中國人可以前往他們家裡吃飯、聊天、監視、教化、一年內增加7萬名以上公安進駐新疆、2018年維穩預算550億人民幣，較前一年成長213%。

台灣基進認為，最噁心的是，中共說再教育營是「去除極端主義為目的的自願性職業訓練所」，加上今年3月，中共更推出《新疆的反恐、去極端化斗爭與人權保障》白皮書，將新疆地區與恐怖主義劃上等號，表示要「矯正」新疆當底少數族群的思想、文化；台灣基進說，一場「國境之內」的種族滅絕，正在發生。

台灣基進怒酸，這就是中國共產黨的待人之道，而中國《央視》主播海霞口中的「灣灣，回家吧！」真是令人感到不寒而慄，台灣基進於文末更嗆「共共閉嘴吧！台灣才是台灣人的家」。

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