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謠言終結站》網傳小英有落選劇本 中選會：勿轉傳、捏造假訊息

中選會表示，網傳總統蔡英文若未連任成功，中選會將配合演出相關劇本，相關訊息均為假訊息。（中選會提供）

中選會表示，網傳總統蔡英文若未連任成功，中選會將配合演出相關劇本，相關訊息均為假訊息。（中選會提供）

2019-11-06 09:27:52

〔記者黃欣柏／台北報導〕近日網路上不少人轉傳訊息，指稱若總統蔡英文明年未能連任，將按照事先安排好的劇本，由第三人提起當選無效異議，而中選會主委李進勇也會配合演出，宣布當選無效。對此，中選會今表示相關訊息均為假訊息，除予以嚴正澄清，也呼籲民眾切勿轉傳、捏造，中選會如有事證將函送警方依法處理。

中選會指出，近日網路出現假訊息，包括「明年如果蔡英文未能連任成功，開票結束之後，會按照事先安排好的劇本，由第三者向法院提起當選無效異議，法院按劇本受理後通知中選會暫停公告當選人名單，法院調查並且裁定原當選人接受中國資助查證屬實，由中選會李進勇宣布當選無效，宣布由第二高票為總統當選人」、「我最擔心李進勇！必須防範中選會直接在選票計算系統動手腳，最後宣布蔡英文當選」等，此類訊息均為假訊息，中選會予以嚴正澄清。

中選會強調，未來中選會如掌握此類不實訊息之相關事證，除函送刑事局查緝假訊息專案小組依法處理外，也呼籲民眾切勿聽信、轉傳此類不實訊息，更不可任意捏造不實訊息，否則除造成社會秩序恐慌不安外，也有侮辱公署或加重誹謗之虞，輕則會依「社會秩序維護法」處以行政罰鍰，重更可能須負刑事責任，不可不慎。

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