韓去年勝選4大陣地遭「標靶攻勢」李正皓：全部散掉潰敗

前國民黨籍「草協聯盟」發起人李正皓就表示，韓國瑜去年贏得高雄市長的4大陣地已經全部散掉、全部潰敗。（資料照）

2019-11-06 00:46:21

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨籍「草協聯盟」發起人李正皓昨在政論節目提及國民黨總統參選人韓國瑜的選戰策略時直言，韓國瑜去年贏得高雄市長的4大陣地已經全部散掉、全部潰敗。

李正皓4日在政論節目《關鍵時刻》表示，兩軍對陣要有戰術與戰略，但前提是陣地不能散掉，「韓國瑜去年能夠贏得高雄大選的4大陣地，我現在分析全部散掉、全部潰敗，分別是樁腳、庶民、知識藍或中華文化藍以及年輕選票」。

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李正皓說，韓國瑜的樁腳跟庶民「被民進黨用『標靶攻勢』一個又一個擊潰的，不管是桃園還是台中的樁腳都直接把錢灑到樁腳那」、「蘇貞昌日前撥30億元給苗栗縣政府作為年關調度，加上造橋收費站8.3億，直接將近40億給苗栗縣政府當紅包，縣長徐耀昌就軟掉了」；另外用發夜市券來拔「庶民」，也讓高雄六合夜市管委會倒戈改挺總統蔡英文。

李正皓提到，去年說要義演100場的相聲瓦舍，最近宣傳影片竟然都在消遣韓國瑜「落跑」，韓國瑜中華文化藍也沒了，韓剩下的年輕選票也不用說了，所謂網路族群只剩文山伯、強強滾等知名韓粉，旗下「『十大韓粉YouTuber』的訂閱數與聲量加總還抵不過網紅『館長』陳之漢一人」。

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