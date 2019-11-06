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滿意韓國瑜請舉手！高雄官員0反應 影片曝光網笑翻

高雄市長韓國瑜請假參選總統，日前高雄市議會舉行內政部門質詢，市議員高閔琳詢問在場官員「滿意韓國瑜施政滿意度的請舉手？」，結果沒有任何一位官員舉手。（擷取自打馬悍將粉絲團）

高雄市長韓國瑜請假參選總統，日前高雄市議會舉行內政部門質詢，市議員高閔琳詢問在場官員「滿意韓國瑜施政滿意度的請舉手？」，結果沒有任何一位官員舉手。（擷取自打馬悍將粉絲團）

2019-11-06 00:19:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜請假參選總統，上週高雄市議會舉行內政部門質詢，市議員高閔琳詢問在場官員「滿意韓國瑜施政滿意度的請舉手」？結果沒有任何一位官員舉手。

高閔琳10月30日質詢時詢問在場官員，「市長韓國瑜的施政滿意度，覺得很滿意的請舉手！」結果在場無一官員舉手。對此，高閔琳驚訝表示「蛤？內政部門每一個局處，都覺得韓市長......滿意度沒人敢舉手？大家都不滿意？」高閔琳接著又說，「那覺得韓市長做得很好請舉手」，而官員仍是毫無反應。

粉專「打馬悍將粉絲團」分享此尷尬影片後，網友紛紛笑稱「市政團隊卡韓黑韓！」、「連韓國瑜市府官員，都對韓國瑜很不滿意」、「又是介於滿意和不滿意之間的答案」、「這太療癒了我可以看無數次」、「沒人滿意？似乎……蠻正常」、「太好笑了啦，這些韓市長團隊，也不知道韓到底做了什麼事吧」、「高議員這就是您的不對了，第一次大家都默認了，為什麼還要逼問第二次呢？」

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