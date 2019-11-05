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點出張忠謀這番話 劉寶傑驚呼：韓國瑜能應付大選？

台積電創辦人張忠謀日前表示，世界局勢已不再是安寧的世界，「台積電成為地緣策略者的必爭之地」。（資料照）

台積電創辦人張忠謀日前表示，世界局勢已不再是安寧的世界，「台積電成為地緣策略者的必爭之地」。（資料照）

2019-11-05 23:45:00

〔即時新聞／綜合報導〕台積電創辦人張忠謀日前表示，世界局勢已不再是安寧的世界，「台積電成為地緣策略者的必爭之地」，這句話也讓節目主持人劉寶傑點名國民黨總統參選人韓國瑜，在國際關係風雲變色的情形下，真能應付這場大選嗎？

台積電2日新竹縣體育場舉行一年一度運動會，董事長劉德音宣布，將在下個月發給3.9萬名員工每人1.2萬元紅包。張忠謀則透露，近來世界局勢變化大，智利取消這次APEC高峰會，當世界不安靜，台積電將成「地緣策略家」的必爭之地。

對此，劉寶傑4日晚間在其主持的政論節目《關鍵時刻》直呼，他真的沒想到張忠謀的談話，因為張忠謀過去一向都是給人談笑用兵的形象，必爭之地只有台積電嗎？「其實不是，台積電變成台灣或許更適合，因為中美在這場總統大選中，或在最近的戰爭中，不斷地要把台灣拉攏過去。」

劉寶傑接著說，現在CIA（美國中央情報局）、FBI（美國聯邦調查局）的人到台灣，來幫助台灣建構一個網路安全系統，在這樣風雲變色的情形下，台灣的總統候選人總要對大選表達意見吧！

「可是看看韓國瑜在幹嘛？韓國瑜這個時刻，對這些都沒有意見，也都沒有談話，韓只關心一件事，教大家洗衣服。」劉寶傑不禁想問，「以韓國瑜現在的狀態，真的能應付總統大選嗎？」

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