「呱吉」籌組「歡樂無法黨」 創黨黨員申請火速額滿

身兼網紅、YouTuber的台北市議員「呱吉」邱威傑，5日宣布自己將和知識型YouTuber「志祺七七」、眼球中央電視台主播「視網膜」共同籌組「歡樂無法黨」，並曝光黨綱，要找尋100位黨員，消息曝光申請便火速額滿。（圖片擷取自呱吉臉書）

2019-11-06 00:06:22

〔即時新聞／綜合報導〕身兼網紅、YouTuber的台北市議員「呱吉」邱威傑，5日宣布他將和知識型YouTuber「志祺七七」、眼球中央電視台主播「視網膜」共同籌組「歡樂無法黨」，並曝光黨綱，要找尋100位創黨黨員；他也聲稱，已經向內政部提出申請。表單一發布，馬上就額滿，呱吉表示「之後會再開放入黨」。

呱吉在臉書上透露，在從事政治工作之前都在做快樂的事，但從政後生活裡到處都是仇恨、惡意、以及負面的情緒。他無奈說道，有時候想發篇抱怨的文章，卻要為了大人的理由而刪除了原本誠懇的告白。

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呱吉說，因為一張選票、一次利益的交換，或一場精彩的政治演出，讓他變得世故，忘記原本幼稚、天真的初衷，「政治不該這麼困難」，他強調，去年11月他證明素人參與政治的可能，如今他也要改變台灣政治，讓大家不只能參與公共議題的討論，更能改變呼吸的空氣，讓它充滿快樂的因子。

呱吉宣布，他要和YouTuber「志祺七七」、眼球中央電視台主播「視網膜」以及眼球中央電視台的朋友組織「歡樂無法黨」，並強調已向內政部提出正式申請，並預定在11月14日舉辦歡樂無法黨成立大會。

呱吉曝光黨綱以及黨員申請表，以招募創黨前100名黨員，要在11月14日出席並選出黨主席與其他必要黨組織成員，黨綱其中提到「以歡樂為本」，主張「政治不難，找回歡樂而已」，並允許雙重黨籍，不收黨費，也搞笑表示「全體黨員、核心黨職幹部開會應具備香菜除外的酒水零食」，更強調「希望一個小小的島，充滿大大的歡笑」。

許多網友看了笑翻，紛紛留言表示「我從未見過如此賢明的黨綱」、「嗚嗚滿了，我也想進去感受歡樂！」、「為什麼這麼多元歡樂的黨還是要排擠無辜的香菜」、「已申請，我絕對不是因為想看志祺七七減重成功才報名的」、「本來想要入黨，但發現黨綱與理念不合，我愛香菜」。

呱吉臉書全文

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