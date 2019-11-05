金門新兵訓練中心明年擴大能量 可望帶動消費

小金門人口少，駐軍增加能量有助活絡當地商機。（資料照，記者吳正庭攝）

2019-11-05 23:35:35

〔記者吳正庭／金門報導〕中央地方一條心，金門新兵訓練中心可望增加名額也增加地點，繼總統蔡英文8月抵金門指示國防部鼓勵新兵到金門受訓，國民黨立委陳玉珍今天表示，國防部將從明年起，將金門訓練役男原集中在太湖營區1個點，新增包括烈嶼鄉（小金門）在內4個點，每年金門受訓的員額，也將由600名增加到1800名，其中小金門就有300名。

金門縣小英之友會總會長蔡其雍也說，蔡總統今年6月15日蒞金，在1場與地方賢達座談中即公開表示，將要求國防部將金門新訓人數逐漸調高，以活絡當地經濟促進業者商機；國防部已規畫金門新訓人力自明年起增加人數，未來以1500至2000人為目標。

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陳玉珍說，人潮即錢潮，離島金門需要更多的長住人口，以帶動、擴大地區的內需消費市場，這也是她擔任立委所關注、努力的方向。陳玉珍結合烈嶼鄉長洪若珊、鄕代會主席方駿洋及代表會的關注和提案，向國防部反映烈嶼鄕親的需求後，國防部終於體察民意，做出積極、具體的回應，包括將烈嶼鄉納入新增訓點規畫。

陳玉珍說，國防部在金門4個月訓練役男，原僅集中在太湖營區1個點，每年約600名，自2020年起將增加神鷹、西洪、陽明及烈嶼鄉等營區實施，擴大徵調役男到大、小金門受訓的員額將增加到1800名，可望帶進人潮，活絡小金門經濟發展。

陳玉珍說，現駐小金門營區容量較小，先期以全年300名，分梯駐訓規劃，未來視訓練成效，檢討擴大人數，期使國防及地方發展，共創雙贏。

小金門舉辦活動可以帶動人潮，交通船帶來人潮就是錢潮。（資料照，記者吳正庭攝）

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