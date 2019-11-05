遭環保局告變造公文書 大林鎮長：是為爭取鄉親權益

對於大林鎮長簡志偉的臉書貼文，嘉義縣環保局提告。（記者林宜樟翻攝）

2019-11-05 22:24:09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮長簡志偉今年10月28日在臉書上張貼申請增加清潔隊員嘉義縣環保局回函公文照片，照片下方顯示「縣長陳明文」戳章，貼文內容「嘉義縣長是兒皇帝嗎？為什麼公所行文給縣府，縣府竟然用縣長陳明文做回覆，坐實明文規定是縣內最高指導原則？」嘉義縣長翁章梁今天說，該環保局函文不需要縣長的章，簡志偉的作法「是惡意，移花接木，是不可取的行為」，已循法律途徑解決。

嘉義縣環保局已於10月31日發文嘉義地檢署，控告簡志偉涉嫌行使變造公文書罪；環保局長張根穆說，經查公文並無疏失，他認為簡志偉的貼文是模糊焦點，混淆視聽。

請繼續往下閱讀...

簡志偉今天回應，「身上若無千斤擔，誰拿生命賭明天 」，他指此舉是為爭取鄉親權益，而每個人都有提告權利，他也尊重。

張根穆說，環保局回函請公所提出申請原因及效益分析，並未否決或同意，該公文為電子公文，無縣長戳章，也無附件。

簡志偉說，是因去年前代理鎮長葉和平任內鎮公所曾申請增加清潔隊員獲縣府同意，後來公所函文縣府註銷，他上任後再次申請，但縣府回函依2009年陳明文任縣長時所訂定的「嘉縣各鄉鎮市公所清潔隊員設置基準」為依據，並未同意增額，他認為是遭刁難，才會貼文。

嘉義縣議員許有疆今天在嘉義縣議會質詢時，詢問縣長翁章梁對此事看法，翁章梁說，公文是環保局局函，不需縣長蓋章，且沒有任何附件，簡鎮長貼出的照片，會讓人以為是過去的附件，當天已發表澄清聲明，要求刪文及道歉，簡鎮長未刪文未道歉，已循法律途徑處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法