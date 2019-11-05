桃園國中小「班班有冷氣」 平興國中年底率先達標

平興國中年底將達「班班有冷氣」目標，是全市最快達標學校。（記者許倬勛攝）

2019-11-05 22:03:58

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市長鄭文燦去年宣布將以3年時間編列12億元，達到國中小學班班有冷氣的目標，工程如火如荼進行中，平鎮區平興國中今年底將全數完工，包括資源班、專科教室等，學生歡呼：「明年夏天不用怕太陽曬，讀書可以更專心！」

平興國中成立25年，當初規劃校園建築時，以「日」字型排列，但因學校周圍無高樓大廈遮蔽，導致西曬嚴重、空氣流動差，炎炎夏日，部分教室猶如烤箱，師生個個汗流夾背、中暑狀況頻傳，難專注學習、授課；此外，教師辦公室內多是15年以上的窗型冷氣機，年久失修加上漏水問題，亟待汰換。

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桃園市政府推動「班班有冷氣」計畫，配套措施包括更新電路、西曬教室隔熱設備與節能減碳措施，平興國中因西曬問題嚴重，在校方與家長會爭取下，經評估被選為優先執行學校。

校長黃光雄說，教育局於2016年施工改善電路，為了讓9年級學生能應付即將來臨的大考，桃園市議員楊家俍爭取擴大辦理，從「班班有冷氣」擴增至專科教室、教師辦公室，去年上旬開始動工，讓全校師生免受酷暑之苦，下月可望全數完工。

購置、裝修冷氣機金額為590萬元，其中三分之二為教育局補助、三分之一為議員配合款，共裝修九年級教室42台、八年級32台、七年級28台，以及專科教室、教師辦公室各22台，學生教室已全數裝修完畢。

教育局表示，目前學校冷氣電費採使用者付費，室溫達28度才可開啟，冷氣配合儲值卡使用，各校可依現況調整，可按班收或每學期收，而弱勢學生不必繳費，目前國中冷氣普及率47．2％、國小約19％，「班班有冷氣」經費逐年編列，預估3至5年可全數完工。

學校冷氣電費採使用者付費，室溫達28度才可開啟，冷氣配合儲值卡使用。（記者許倬勛攝）

班班有冷氣！平興國中各年級教室、專科教室及教師辦公室，年底將全數裝設冷氣機完畢。（記者許倬勛攝）

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