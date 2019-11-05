韓國瑜拋駐外使館當「促銷點」 前外交官哈哈大笑狠打臉

國民黨總統參選人韓國瑜，今（5）日拋出新點子，表示可以把駐外使館當作推廣藝術品、農漁產品的促銷點。（資料照）

2019-11-05 23:22:26

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，今（5）日拋出新點子，表示可以把駐外使館當作推廣藝術品、農漁產品的促銷點。對此，前外交官劉仕傑表示，他聽到此事時「哈哈大笑」。他指出，韓講的事，有很多是外使館早就在做的；他也建議韓國瑜，可以多多請教一些人，「如果他要來問我關於外交方面的專業，我也很樂意啊」！

劉仕傑今日在臉書指出接受《放言》採訪，提到韓國瑜的「外館促銷點」新點子時，他表示在藝術品的部分，原本駐外領使館的一些空間、櫥窗，就會被人用來展示台灣味的藝術品，譬如布袋戲偶等。不過，如果是要用於商業用途，就會產生許多複雜的問題，譬如要選哪位藝術家的作品來展覽等，這並不是領使館的主要用途。

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至於外館推銷農產品，劉仕傑也說，農產品若要推銷到國外，不僅有保存問題，還有檢疫的要求，並不是說過去就過去這麼容易。因此，劉認為韓國瑜想利用外館推銷農產品的想法，實際上並不可行。

最後，劉仕傑說，當他接到媒體打電話來詢問「駐外使領館當促銷點」的看法時，「我聽了哈哈大笑」。劉表示，韓國瑜大概不太了解，駐外使領館原本做的事情，就已經有包含他講的這些事情。他也建議韓國瑜，也許還是要多請教一些比較務實的建議，而不是每天像在開發票一樣，一想到什麼就講什麼。「如果他要來問我關於外交方面的專業，我也很樂意啊」！

前外交官劉仕傑。（擷取自劉仕傑臉書）

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