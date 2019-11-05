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首頁　>　政治

誇張！ 家屬公墓看塔位 韓粉管理員竟狂幫韓國瑜拉票

國民黨總統參選人韓國瑜擁有許多鋼鐵韓粉。（記者許麗娟攝）

國民黨總統參選人韓國瑜擁有許多鋼鐵韓粉。（記者許麗娟攝）

2019-11-05 23:59:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜擁有許多鋼鐵韓粉，沒想到有網友帶家屬到公墓看塔位時，竟看見管理員在幫韓國瑜拉票，甚至還造謠「南方澳大橋會塌都是因為民進黨」，讓原PO忍不住怒嗆，要管理員管好自己的嘴巴。

一名女網友今（5日）在罷韓臉書社團「公民割草行動」貼文指出，今天帶家屬去看塔位時，竟然看到塔位管理員在幫韓國瑜拉票，要其他家屬一定要投韓國瑜，甚至稱「南方澳大橋會塌都是因為民進黨，為什麼要怪馬陰九（馬英九），民進黨都說的人情義理 ，都做一些沒天良的事」。

「我個人覺得你可以不喜歡民進黨，可以有政治立場，但不應該在上班時間 直接影響家屬，直接拉票說一堆廢話。」女網友指出，那名家屬看起來也不是韓粉，只能尷尬地表示自己沒有政治立場，她憤怒地說，這名管理員請「管好你的嘴」，直言「上班請你不要浪費人民納稅錢，看無關的政治影片！」

文章曝光後讓許多網友傻眼憤怒，紛紛留言「喪事 家屬就很哀傷 還有人敢談政治？」、「可以這樣拉票的嗎！也不看看什麼場合」、「公塔是公家單位的，這不中立了吧！可以去申訴吧！」、「直接嗆啊 不是只有韓粉可以講出口，隨便嗆他都無法辯解啦」、「如果是我一定跟他理論」。

有網友帶家屬到公墓看塔位時，竟看見管理員在幫韓國瑜拉票，甚至還造謠「南方澳大橋會塌都是因為民進黨」，讓原PO忍不住怒嗆，要管理員管好自己的嘴巴。（圖擷取自臉書「公民割草行動」）

有網友帶家屬到公墓看塔位時，竟看見管理員在幫韓國瑜拉票，甚至還造謠「南方澳大橋會塌都是因為民進黨」，讓原PO忍不住怒嗆，要管理員管好自己的嘴巴。（圖擷取自臉書「公民割草行動」）

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