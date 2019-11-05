法新任駐台代表公孫孟：要讓台灣在法國廣為人知

新任法國在台協會主任公孫孟（左二）今天舉辦媒體茶敘，分享駐台工作目標。（記者呂伊萱攝）

2019-11-05 21:42:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕新任法國駐台代表公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）今天說，他派駐台灣的首要工作是「讓台灣在法國更廣為人知」，同時將延續法台關係中活躍的創新、科技與藝文互動，他也希望推動更多法國產品拓銷台灣，包括法國牛豬肉等進口。

新任法國在台協會主任公孫孟是職業外交官出身，來台前是法國外交部行政司法務處處長，曾擔任加拿大多倫多總領事，也曾3度外派亞洲，駐點東京、雅加達和越南河內。公孫孟今年接任駐台一職，並於9月23日正式上任。

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公孫孟今首次舉辦媒體茶敘，分享提到外交工作的本質就是「與人連結」，透過對話與合作，在人際網路中共同尋找解方。他雖然嫻熟亞洲區域，但在派駐之前並未來過台灣，他笑說，「台灣帶給我很多驚喜，好的那種」。

公孫孟眼中的台灣是一個充滿生機和活力的社會，他接任駐台的首要任務，就是「讓台灣在法國更廣為人知」，並且促進雙方人員來往和對彼此的理解，讓更多法國人來台灣旅遊或工作，同樣地也吸引更多的台灣人到法國。公孫孟打趣說，有些法國人「總覺得法國是世界的中心」，但其實世界是如此的大，我們時常對其他文化一無所知。

公孫孟也提到最近在網路竄紅的「不要去台灣」（Don't Go To Taiwan）影片，這類素材在親友網路中分享流傳，加深對台灣的認識，「這也正是我們辦各種活動想達到的效果」，連結創業和藝術等各領域的人才，讓人們發現對台灣的興趣，並建立聯繫網路。

對於法國在台協會的重點工作，公孫孟說明，法國與台灣之間雙邊關係的工作主軸是延續的，接續前任代表紀博偉大力推動尖端科技、創新創業和哲學思辨等領域的活動，法國官方認證的French Tech Taiwan已成立，法國在台協會也不時在台舉行甄選，鼓勵台灣新創公司成員或是創辦人到法國交流培訓，11月也有法國創新週等活動。

公孫孟直言，「這些是法台關係活力的展現，也是當局給我的任務，將在既有基礎上繼續推動下去」。

此外，他也提到台灣美食文化，認為在推廣法國美食上能做得更多，「希望在台灣超市裡可以看到更多法國產品」。他指出，台灣為了防疫，相關進口規定嚴格，「但例如在牛肉或豬肉議題上，我想我們可以商討出好的方案」。

另，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正訪問中國，並將與中國國家主席習近平會面。媒體問及，馬克宏會否提出香港和新疆的人權議題？公孫孟回應說，在總統講話之前，他不能代為回答，「但對歐洲來說，人權是很重要的議題，領袖對談時相信也會談到。法國跟歐洲已表達立場，希望香港不要再有任何暴力，我們很關切，也持續關注」。

對於法國近年與G7國家一同支持台灣在WHA和ICAO等場域的國際參與，公孫孟則說，就某些領域來說，「和所有人合作符合法國利益」，例如在全球健康議題上，疾病無國界，對抗疾病是全球共同的目標，因此需要找到讓地球上的每一個份子都能參與的方式，「法國也正在尋求讓台灣可以參與的方法，盡可能務實地處理」。

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