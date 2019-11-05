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苗栗「深綠大老」倒戈挺韓？ 民進黨發聲明打臉了

苗栗縣長徐耀昌（右2）介紹過去立場親綠的前縣議員蔡銘雄（右3）也來支持韓國瑜，有媒體稱為「苗栗深綠大老倒戈挺韓」，對此民進黨縣議員及民進黨都跳出來打臉。（記者鄭名翔攝）

苗栗縣長徐耀昌（右2）介紹過去立場親綠的前縣議員蔡銘雄（右3）也來支持韓國瑜，有媒體稱為「苗栗深綠大老倒戈挺韓」，對此民進黨縣議員及民進黨都跳出來打臉。（記者鄭名翔攝）

2019-11-05 22:28:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅今天來到苗栗，他到龍鳳宮參拜時，現場的苗栗縣長徐耀昌介紹說，過去立場親綠的前縣議員蔡銘雄也特地來挺韓，有媒體解讀為「苗栗民進黨深綠大老倒戈」，民進黨則發出聲明打臉，強調蔡銘雄非民進黨籍，也非民進黨大老。

前無黨籍苗栗縣議員蔡銘雄上台力挺韓國瑜，徐耀昌介紹他是「超級深綠」，蔡銘雄高喊民進黨騙人，執政亂搞，民不聊生，為了公平正義及下一代，需要韓國瑜改變，要下架民進黨，有媒體稱「苗栗深綠大老倒戈挺韓」。

綜合媒體報導，除了民進黨籍縣議員陳光軒跳出來打臉問：「他哪位？」民進黨發言人李晏榕也發出聲明，蔡銘雄「非民進黨籍，也非民進黨大老」，雖曾經輔選過前立委、現任苗栗縣黨部主委杜文卿，但是早已投入國民黨立委陳超明陣營，15年來均未支持民進黨，其發言內容誤導視聽，令人感到無法理解。

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