蘇貞昌批設移工休閒專區是歧視 韓國瑜：抹黑、扭曲

行政院長蘇貞昌說外籍移工專門休閒區落伍、歧視，高雄市長韓國瑜認為這是扭曲和抹黑。（記者許麗娟攝）

2019-11-05 17:31:35

〔記者許麗娟／苗栗報導〕韓國瑜昨天在南投與當地工商界座談時，因同意研究外籍移工專門休閒區的問題，被媒體質疑這樣有集中管理、視歧的可能？行政院長蘇貞昌今天表示外籍移工休閒專區是種族隔離，像過去華人與狗不能進去，韓國瑜則再回應指被抹黑、扭曲。

昨天韓國瑜與南投的工商業者座談，有業者抱怨移工休假時影響周邊環境、且常發生糾紛，希望能設外籍移工休閒綜合區，韓國瑜回應表示這部分可研究，並評估交通要衝的熱點，但因受訪時，被媒體質問這可能是要將外籍移工集中管理，怕涉及歧視，對此昨天韓國瑜怒嗆記者扭曲，但今天話題再發酵，蘇貞昌今天就指外籍移工休閒專區是種族隔離，像過去華人與狗不能進去。

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韓國瑜在受訪時被媒體告知蘇貞昌的回應，韓國瑜聽聞後指出，昨天所有的問與答已經表達的非常清楚，有民眾問外籍移工如果來台灣工作，到了假日是不是要有一個讓他們休閒的地方？他說這部分可以來研究，這是個非常簡單的問與答，怎麼會被抹黑或者扭曲到不可思議的地步，變成隔離、集中管理？他說，只是講一個休閒區而已，昨天的所有新聞只要仔仔細細看一下就可以一目瞭然，並回指蘇貞昌院長把它延伸到一個不可思議的地步，非常的不可思議。

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