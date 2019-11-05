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苗栗「深綠大老」倒戈挺韓？ 民進黨議員打臉：他哪位

有媒體稱蔡銘雄（中）為苗栗民進黨深綠大老，但縣議員陳光軒打臉說：他哪位？（記者鄭名翔攝）

有媒體稱蔡銘雄（中）為苗栗民進黨深綠大老，但縣議員陳光軒打臉說：他哪位？（記者鄭名翔攝）

2019-11-05 16:56:18

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今早到苗栗縣竹南鎮龍鳳宮參拜，苗栗縣長徐耀昌現場介紹說，過去立場親綠的前縣議員蔡銘雄也特地來挺韓，有媒體解讀為苗栗民進黨深綠大老倒戈，但民進黨籍縣議員陳光軒跳出來打臉問：「他哪位？」陳光軒說，近十年來，地方綠營選舉都未見過這個人，而黨內資深前輩也都對他很陌生，質疑何來「苗栗深綠大老倒戈」之說？

前無黨籍苗栗縣議員蔡銘雄今天上台力挺韓國瑜，高喊下架民進黨，稱民進黨執政亂搞，民不聊生，為了公平正義及下一代，需要韓國瑜改變，蔡銘雄還說，人要有是非，過去民進黨騙人，「我這次醒來了，我自首」，贏得滿場韓粉歡呼。有媒體稱之為「苗栗深綠大老倒戈挺韓」。

但陳光軒納悶地說，自己在苗栗從政約10年，從未聽過綠營內有這位「大老」，過去歷屆總統、立委大選，縣黨部黨職人員都會參加輔選，但也從未看過蔡銘雄，詢問資深苗栗民進黨前輩詹運喜、前黨部主委徐進榮，兩人也稱對蔡印象不深，跟綠營並不親近。

陳光軒說，並非要酸韓國瑜，只是講實話。蔡銘雄稱過去陳水扁總統曾多次拜會，陳光軒認為，總統對地方人士禮貌性拜會很正常，但要因此稱之為「深綠大老」就言過其實了，根據他所了解，蔡銘雄近年都與國民黨交好，幾次選舉都支持藍營，也投入藍委陳超明陣營，何來倒戈之說？

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