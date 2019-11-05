藍營粉專又咬蔡陣營經濟文宣 遭網友「633」狠打臉

國民黨粉專追打總統蔡英文陣營近日釋出的經濟文宣，慘遭網友反點名前總統馬英九，狠酸「請22k之父馬英九出來說話」。（資料照）

2019-11-05 17:33:33

〔即時新聞／綜合報導〕中共對台祭出「26條措施」，但國民黨粉專今日避談此事，反而PO文與前總統馬英九執政經濟數字，追打總統蔡英文陣營近日釋出的經濟文宣，批蔡政府只看數字不重實際。對此，網友紛紛留言打臉國民黨粉專文宣根本打錯重點，也拿數據砸自己的腳，更點名前總統馬英九，狠酸「請22k之父馬英九出來說話」。

國民黨粉專以「蔡政府經濟四小龍第一？賣擱騙啊！」為題，指綠營近日釋出108年第三季經濟成長率預估為四小龍第一的文宣不重實際，更指「人民的荷包」與「招租廣告」是證據。該粉專更表示，蔡政府前3年經濟成長率平均2.4%，低於馬政府的2.8%，且小英執政期間，另外三小龍平均經濟成長率都比台灣好，南韓人均GDP早就超過3萬美元，台灣還在2.5萬美元徘徊。該粉專更呼籲，蔡政府只願撒錢發展「錢沾建設」，更以意識形態眼鏡處理能源與兩岸政策，揚言「下架民進黨」。

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此篇貼文一出，便湧入許多網友提出質疑，點名馬英九的「633政見」，怒轟633喊八年「一場空」，年薪3萬美金跳票，甚至還有「保2、保1」情況出現，藍營粉專竟拿執政8年的經濟成績來質疑接手3年的，真是「大開眼界」；也有網友質疑「22K」出現在國民黨執政時期，怎還去質疑別人薪資低？同時也有人質疑蔡陣營文宣講「這季經濟成長率第一名」，藍營粉專硬扯「3年人均收入」，規勸別再計算經濟成長率平均數了，應去了解經濟成長率計算方式。

除此之外，該貼文狂打蔡政府只看數據也被網友狠踩痛腳，指3萬跟2.5萬就是數字，為何還搬數據出來打臉自己？也有網友引用國民黨總統候選人韓國瑜發言，「為什麼你們要一直唱衰呢？」更酸高雄的店面招租廣告很多。

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