國民黨列清單批買票 政院反擊有點烏龍

國民黨團列舉蔡政府「政策買票」清單，其中對於政府要廢除印花稅等三項要求廢止。對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡說，國民黨團的「清單」列的勉強、打的為難，而且有點烏龍。（記者李欣芳攝）

2019-11-05 17:29:21

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨立法院黨團今天上午列舉蔡政府「政策買票」清單，其中對於政府要廢除印花稅等3項要求廢止。對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午受訪時回應說，國民黨團的「清單」列的勉強、打的為難，而且有點烏龍！

Kolas 說，印花稅根本還沒廢，要等立院廢止「印花稅法」才能廢，所以到現在各縣市政府還繼續收印花稅，根本尚未產生稅損，但在該「清單」中卻被說成虧損120億元稅收，顯與事實不符。

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國民黨團曾在4日召開記者會，質疑蔡政府選前開出高達2700億元選舉支票。不過，Kolas反駁說，這是3年多來的政績，她並反問國民黨團，哪一項政策對人民有害、應該刪掉，請勇敢列一份廢止清單，接受人民的檢驗。

國民黨團今天召開「政策買票還敢大聲．廢止清單列給你看」記者會，列舉蔡政府21項買票政策裡的3項清單要求廢止，包括：行政院突然宣布要廢止印花稅；政府擬定「投資台灣3大方案」，第一階段200億元，補貼1.5%手續費；蔡總統日前宣布投入8億元補助農民購置大型農機。

對此，Kolas說，非常意外，國民黨立院黨團選前砲聲隆隆列出「清單」痛罵政府「政策買票」，但最後只列出清單中的3項認為應該廢止，顯見此「清單」列的勉強、打的為難，而且有點烏龍。

Kolas說，呼籲朝野不分藍綠，停止選前非理性的謾罵，讓選舉歸選舉、政策歸政策，不要混淆，一起聯手為人民做事才好。

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