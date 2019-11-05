林伯豐、彭誠浩、薛光豐 獲令和元年秋季敘勳

工商協進會理事長林伯豐。（資料照）

2019-11-05 16:24:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本台灣交流協會今天公布，令和元年秋季外國人敘勳的3位台灣受勳者，包括工商協進會理事長林伯豐獲旭日重光章、亞洲棒球總會會長彭誠浩獲旭日小綬章、台灣國際教育旅行聯盟總會長薛光豐獲旭日雙光章。

日本外務省3日公布日本政府秋季外國人授勳名單，日本台灣交流協會今（5）通告3位在促進日台友好關係上貢獻卓著的台灣人受勳者。

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工商協進會理事長林伯豐促進日本與台灣之間經濟領域的合作，具卓越貢獻，獲旭日重光章。

亞洲棒球總會會長彭誠浩透過棒球，促進日本與台灣之間的體育交流及友好關係，具卓越貢獻獲旭日小綬章。

台灣國際教育旅行聯盟總會長薛光豐透過教育旅行，促進日本與台灣之間的青少年交流及相互理解，具卓越貢獻，獲旭日雙光章。

日本台灣交流協會表示，對這3位受勳者長年在日台關係發展上無私的奉獻，謹表達衷心敬佩與感謝。

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