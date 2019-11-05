柯P不知3家電影院殘障席不足 議員嗆跟韓有何差別

台北市議會總質詢，台北市長柯文哲出席備詢。（記者王藝菘攝）

2019-11-05 16:57:56

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲在2017年台北市政府「國際身心障礙者日」活動宣示打造無障礙空間；不過，柯今下午赴議會市政總質詢，被台北市議員洪健益揭發，今年臨場查驗37家電影院，僅發現5件消防及衛生違規，其餘均查無違規，而實際上卻有3家電影院殘障輪椅席不足，違反「建築技術規則」，難道拿了業者政治獻金？柯坦言以前從沒查過；洪痛批「你柯文哲什麼都不知道，跟韓國瑜有什麼差別」。

洪健益指出，根據觀傳局2019年臨場查驗電影院紀錄，37家戲院僅發現2家消防栓設備及室內排煙設備有問題，2家沒有衛生管理員，並經過複查通過，另外1家未張貼衛生標示，其餘皆查無違規情形。

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但洪健益說，「建築技術規則」分10個級距規定輪椅席，舉例來說，若固定座椅席451至550觀眾席要有6個輪椅席，若851至1000則要9個輪椅席等；但實際狀況是，國賓戲院少5個輪椅席、京站威秀影城少15個、大直美麗華影城少20個殘障座位。他說，且部分電影院殘障席太接近電影螢幕，其仰角違反建物無障礙設計規範。

洪健益表示，前市長郝龍斌時代，電影院公安稽查次數從2011年至2014年依序為115次、162次、170次、168次；但柯文哲任內2015年至2018年依序為97次、57次、76次、92次，而今年至9月為63次，柯任內總稽查次數僅為郝時代一半。

洪健益質問觀傳局長劉奕庭懂不懂「建築技術規則」，劉尷尬回沒有查過相關規定，柯文哲也回說以前沒注意這問題。洪痛批，「你們放水...你柯文哲什麼都不知道，跟韓國瑜有什麼差別」、「你們查小吃店比別人兇，電影院查了沒？華納威秀查了沒？還是華納威秀給你政治獻金？不要只抓小販，大的不管。」

柯文哲沉默許久，才說以前從來沒查過。此時，建管處長張明森救火說，市府分類分期查驗，2013至2016年勘查時符合法規，但無障礙法令一直精進。劉奕霆則允諾，3個月回提出調查報告。

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