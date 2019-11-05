「總統掌」吳敦義頻出狀況 民俗專家預言：輔選路坎坷

國民黨主席吳敦義（左二）返回南投輔選，卻不慎絆到台階差點摔倒，民俗專家廖大乙認為吳的輔選之路將走得坎坷，前景堪憂。（資料照，記者劉濱銓攝）

2019-11-05 16:13:54

〔記者劉濱銓／南投報導〕大選將屆，國民黨主席吳敦義勤輔選，惟近日跑選舉卻小狀況不斷，不是喝酒喝太多恍神，就是不小心絆到台階，差點摔倒。民俗專家廖大乙就說，吳敦義身為國民黨大選操盤者，近日表現卻頻凸槌，尤其選戰還在進行中，恐是不好的徵兆，不僅未來輔選之路充滿坎坷，連韓國瑜參選總統的前景也堪憂，接下來恐怕還會有類似的狀況上演。

廖大乙表示，2年前南投竹山鎮進行百年大建醮時，他就主動捐獻帽子，要送給建醮主廟竹山克明宮，當時廟方原本是要在帽子繡上「總統獎」字樣，並要送給剛選上黨主席的吳敦義，勉勵他要更上層樓。

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不過，後來他卻受到該廟主祀的關聖帝君託夢，指示要改繡「總統掌」，因此廟方才變成送「總統掌」帽子給到廟參拜的吳敦義，惟吳敦義認為「總統掌」把他捧得太高，最終仍婉拒並未收下。

廖大乙說，2年前「總統獎」變「總統掌」的帽子神諭，對照今日政治局勢，吳敦義未爭取大位，反而成為國民黨大選操盤手，可說是不謀而合。

不過，近日見吳敦義言行頻頻出包，就連回到南投故鄉走個小台階，也差點絆倒，讓他不禁認為吳敦義的輔選之路將走得坎坷，就連韓國瑜選總統的前景也堪憂，之後恐怕還會有類似的狀況上演，大家等著看。

民俗專家廖大乙兩年前曾在竹山進行百年大建醮時，捐獻帽子給克明宮，當時廟方就是要把繡有「總統掌」的帽子送給國民黨主席吳敦義。（記者劉濱銓攝）

民俗專家廖大乙認為吳敦義近日不是酒醉恍神，就是走路絆倒，認為吳的輔選之路將走得坎坷，前景堪憂。（記者劉濱銓攝）

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