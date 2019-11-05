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派出所沒「卡韓」如廁卻遭韓粉出征 王浩宇怒：夠了！

國民黨立委陳學聖指控桃園警方以「行政中立」為由，拒絕國民黨總統參選人韓國瑜到龍岡派出所如廁，但警方調閱相關影像後確認，韓借廁所被拒絕並非事實。沒想到桃園市議員王浩宇爆料，龍岡派出所的電話竟被韓粉出征，不斷打電話騷擾。（資料照）

國民黨立委陳學聖指控桃園警方以「行政中立」為由，拒絕國民黨總統參選人韓國瑜到龍岡派出所如廁，但警方調閱相關影像後確認，韓借廁所被拒絕並非事實。沒想到桃園市議員王浩宇爆料，龍岡派出所的電話竟被韓粉出征，不斷打電話騷擾。（資料照）

2019-11-05 20:19:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳學聖指控桃園警方以「行政中立」為由，拒絕國民黨總統參選人韓國瑜到平鎮警分局龍岡派出所如廁，但警方調閱相關影像後確認並非事實。桃園市議員王浩宇爆料，沒想到，龍岡派出所的電話竟被韓粉出征，不斷打電話騷擾。

韓國瑜上週四、五到桃園進行傾聽之旅，同黨立委陳學聖爆料，韓國瑜到平鎮警分局龍岡派出所借上廁所遭拒，引起外界關注。警方昨駁斥這是「子虛烏有」的指控，市長鄭文燦昨晚也透過市府新聞處長詹賀舜表達不滿，並強調：「警察同仁執勤辛苦，政治人物不應以造謠製造事端！」

內政部長徐國勇今（5日）受訪也重申，政治人物不應無端造謠，況且警察是人民保母，內急是人之常情，沒有理由拒絕；徐國勇中午也到桃園市平鎮警分局慰勞基層。

沒想到，王浩宇今下午在臉書指出：「夠了！韓粉們可以不要再打電話騷擾龍岡派出所了嗎？」他指稱，這起「如廁卡韓」風暴後，龍岡派出所竟接到許多通韓粉的騷擾電話。

王浩宇事後再發文並貼出監視器畫面，表示「龍岡派出所被韓粉打爆，陳學聖委員，這件事情到此為止了好嗎？15點10分在中壢仁愛所上廁所，18點22分在南崁派出所上廁所」。王浩宇直指，真的沒有人擋韓國瑜上廁所啦！

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