台灣首辦世界婦女庇護大會 蔡英文提同婚合法引全場歡呼

蔡總統參加亞洲首辦婦女庇護大會,各國代表爭相拍攝。(記者黃旭磊攝)

2019-11-05 15:42:38

[記者黃旭磊/高雄報導]我國舉辦第4屆世界婦女庇護安置大會(4th World Conference of Women's Shelter),大會首度於亞洲舉辦,蔡總統致詞提及亞洲第一個將同婚合法化國家,全場上千名國外代表鼓掌歡動。

大會今天下午於高雄展覽館開幕,120國、1400名代表齊聚,多數為女性,蔡總統快步走進會場致開幕詞,風采迷人引起全場歡呼,在提及亞洲第一個同婚合法化國家(the first country in Asia to legalize same-sex marriage)時,掌聲更不絕於耳。

大會歷屆於加拿大、美國及荷蘭舉辦,勵馨基金會爭取於我國舉辦,創亞洲先例,執行長紀惠容受到歐、美、非、亞及大洋洲代表肯定,蔡總統也稱讚提高我國能見度。

蔡總統以英文致詞表示,為了平等,經過漫長而艱辛過程,終於成為亞洲第一個將同性婚姻合法化國家,而在過去婚姻中,婦女確實是台灣社會政治骨幹,根據政府數據,婦女工作者佔我國政府機構、國有企業高管職位超過40%。

1400名代表參與第4屆世界婦女庇護安置大會。(記者黃旭磊攝)

勵馨基金會執行長紀惠容說明籌辦經過。(記者黃旭磊攝)

