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台灣首辦世界婦女庇護大會 蔡英文提同婚合法引全場歡呼

蔡總統參加亞洲首辦婦女庇護大會，各國代表爭相拍攝。（記者黃旭磊攝）

蔡總統參加亞洲首辦婦女庇護大會，各國代表爭相拍攝。（記者黃旭磊攝）

2019-11-05 15:42:38

［記者黃旭磊／高雄報導］我國舉辦第4屆世界婦女庇護安置大會（4th World Conference of Women's Shelter），大會首度於亞洲舉辦，蔡總統致詞提及亞洲第一個將同婚合法化國家，全場上千名國外代表鼓掌歡動。

大會今天下午於高雄展覽館開幕，120國、1400名代表齊聚，多數為女性，蔡總統快步走進會場致開幕詞，風采迷人引起全場歡呼，在提及亞洲第一個同婚合法化國家（the first country in Asia to legalize same-sex marriage）時，掌聲更不絕於耳。

大會歷屆於加拿大、美國及荷蘭舉辦，勵馨基金會爭取於我國舉辦，創亞洲先例，執行長紀惠容受到歐、美、非、亞及大洋洲代表肯定，蔡總統也稱讚提高我國能見度。

蔡總統以英文致詞表示，為了平等，經過漫長而艱辛過程，終於成為亞洲第一個將同性婚姻合法化國家，而在過去婚姻中，婦女確實是台灣社會政治骨幹，根據政府數據，婦女工作者佔我國政府機構、國有企業高管職位超過40％。

1400名代表參與第4屆世界婦女庇護安置大會。（記者黃旭磊攝）

1400名代表參與第4屆世界婦女庇護安置大會。（記者黃旭磊攝）

勵馨基金會執行長紀惠容說明籌辦經過。（記者黃旭磊攝）

勵馨基金會執行長紀惠容說明籌辦經過。（記者黃旭磊攝）

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