要求公開南方澳斷橋報告 藍立院黨團：林佳龍不用下台嗎

國民黨團總召曾銘宗（左二）、副書記長許毓仁（右一）、童惠珍（左一）及首席副副書記長陳宜民（右二）5日召開「政策買票還敢大聲 廢止清單列給你看」及「南方澳斷橋不扛責 林佳龍拼選舉保官位」兩場記者會。 （記者劉信德攝）

2019-11-05 13:58:39

〔記者陳昀／台北報導〕宜蘭南方澳跨港大橋上月初斷裂，立法院國民黨團今天召開記者會質疑，事發已過1個月，蔡政府連初步檢討報告都沒有、斷橋原因不清不楚，要求儘速公布報告並釐清責任歸屬，提出完整懲處名單，也質疑「交通部長林佳龍不用下台嗎？」

國民黨團總召曾銘宗指出，港務公司坦承2012年接手管理後從未獨立檢測，是否因行政怠惰釀災，事發1個月來完全得不到答案，相關官員依然老神在在，而依法收取管理費的交通部，卻未負責橋梁維護，難道是只知收費、不知維護嗎？

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黨團首席副書記長陳宜民批評，港務公司歷年維修經費為1795萬元，但是否進行特殊性橋樑檢測、如何決定維修項目、維修過哪些項目，縣府檢測報告皆未提及主因「鋼索鏽蝕」，如此草率的報告是由何單位驗收？

「林佳龍不用下台嗎？」立委許毓仁質疑，除了港務公司董事長吳宗榮下台，難道沒人須負政治責任？何時才要追究相關人員責任？

立委童惠珍抨擊，港務公司對轄管商港碼頭的維護管理缺乏一致性檢測評估標準，去年還遭監察院糾正，交通部不能滿腦子只有觀光業務，重點是如何維護交通安全，光是桃園機場今年發生多少次追撞、碰撞事件。

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