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國民黨雲林縣山區立委選舉整合成功 江永田退選
2019-11-05 13:49:01
〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨雲林縣山區立委選舉整合成功！雲林縣退警協會理事長江永田原本有意投入立委選戰，經國民黨雲林縣黨部主委許宇甄誠懇相談後，表示「成功不必在我」，除宣佈不投入立委選戰外，並接下雲林縣軍公教警消後援會總會長一職，要全力支持韓國瑜、謝淑亞。
許宇甄表示，江永田在警界擁有聲譽，警界退休後即投身公益服務基層，在民間擁有聲望，不但是一位優秀的警界菁英，也是一位堅持理念的中華民國信仰者，本來有意爭取公職服務鄉親，但怕因此讓綠營得利，所以毅然放棄參選立委。
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許宇甄指出，「團結雲林 贏回台灣」是國民黨在雲林的選戰策略，江永田的退選代表雲林泛藍已經全部團結起來，正式展開贏回台灣的腳步，由韓國瑜回娘家─雲林傾聽之旅所颳起的旋風，大家所看到的是雲林起風了，這股風潮絕對會吹至全國每一個角落。
江永田說，他最大的目標是「下架民進黨」，如果他投入選舉，等同國民黨分裂，民進黨一定得利，所以成功不必在我，決定退選，全力支持韓國瑜、謝淑亞。