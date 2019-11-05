數位對話對談國防 唐鳳讚吳怡農特別有種

行政院政務委員唐鳳在即將主持的數位論壇與民進黨立委參選人吳怡農對談國防議題。（記者李欣芳攝）

2019-11-05 13:50:10

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院政務委員唐鳳本週四將主持美國在台協會舉辦的「數位對話」論壇，並邀請關心國防議題的民進黨立委參選人吳怡農對談。唐鳳今天受訪時表示，這是因為彙整網路公民議題時有不少國防相關的題目，但她缺乏國防專業知識，所以才主動邀請。唐鳳並稱讚吳怡農強調國防議題台灣應反求諸己，「特別有種」！

媒體詢問這是否代表支持吳怡農，並為其輔選。唐鳳回應，這是一個請益的對談邀請，未來還是會主動邀請對談，只要對方具有她所缺乏的知識，不管對方是否為參選人。

請繼續往下閱讀...

吳怡農昨在臉書表示，從今年8月開始，政務委員唐鳳和外交部、AIT，共同合作的計畫「數位對話」，便針對「增進台美安全合作」議題，在網路上彙整公共意見，鼓勵公民參與。

吳怡農說，唐政委昨天特別邀請他，討論對於國家安全的看法。近1個小時的對談，我們從兵役制度和教育訓練，談到國軍文化以及後備能量的問題。

吳怡農表示，「國防」在台灣長期以來受到較少關注，政委笑稱我敢於挑戰這個議題，特別「有種」。其實，自9月初獲得民進黨的提名，他在行程中所遇到的新朋友們——無論是在公園練晨操的大叔，還是仍在念大學的年輕學生——都非常關注國家安全，「許多人告訴我，很高興我幫助大家認識國防」。

對於吳怡農的臉書，唐鳳表示，並非替吳怡農輔選，而是本週四將主持美國在台協會舉辦的「數位對話」論壇，但彙整網路公民議題時有不少國防相關的題目，像是徵兵制的討論等等，因為缺乏國防專業知識，所以主動邀請吳怡農來對談。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法