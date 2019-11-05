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數位對話對談國防 唐鳳讚吳怡農特別有種
2019-11-05 13:50:10
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院政務委員唐鳳本週四將主持美國在台協會舉辦的「數位對話」論壇，並邀請關心國防議題的民進黨立委參選人吳怡農對談。唐鳳今天受訪時表示，這是因為彙整網路公民議題時有不少國防相關的題目，但她缺乏國防專業知識，所以才主動邀請。唐鳳並稱讚吳怡農強調國防議題台灣應反求諸己，「特別有種」！
媒體詢問這是否代表支持吳怡農，並為其輔選。唐鳳回應，這是一個請益的對談邀請，未來還是會主動邀請對談，只要對方具有她所缺乏的知識，不管對方是否為參選人。
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吳怡農昨在臉書表示，從今年8月開始，政務委員唐鳳和外交部、AIT，共同合作的計畫「數位對話」，便針對「增進台美安全合作」議題，在網路上彙整公共意見，鼓勵公民參與。
吳怡農說，唐政委昨天特別邀請他，討論對於國家安全的看法。近1個小時的對談，我們從兵役制度和教育訓練，談到國軍文化以及後備能量的問題。
吳怡農表示，「國防」在台灣長期以來受到較少關注，政委笑稱我敢於挑戰這個議題，特別「有種」。其實，自9月初獲得民進黨的提名，他在行程中所遇到的新朋友們——無論是在公園練晨操的大叔，還是仍在念大學的年輕學生——都非常關注國家安全，「許多人告訴我，很高興我幫助大家認識國防」。
對於吳怡農的臉書，唐鳳表示，並非替吳怡農輔選，而是本週四將主持美國在台協會舉辦的「數位對話」論壇，但彙整網路公民議題時有不少國防相關的題目，像是徵兵制的討論等等，因為缺乏國防專業知識，所以主動邀請吳怡農來對談。