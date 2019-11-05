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李佳芬批學母語浪費資源 吳樹民：這是中國人的看法

台灣國家聯盟總召集人吳樹民出席致詞。（資料照）

台灣國家聯盟總召集人吳樹民出席致詞。（資料照）

2019-11-05 12:13:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕高雄市長韓國瑜夫人李佳芬日前批評，教育部推動母語教育是「浪費資源」，她直言「我在家就講台語，在學校還要學台語是怎樣，所以我們在浪費。」。對此，台灣國家聯盟總召吳樹民今日受訪反批，「這根本就是中國人的看法」，今天做一個台灣人，母語教育非常重要，過去教育、文化定根工作就是因為受到洗腦教育，才會導致於土地認同、國家認同呈現分裂。

對於韓國瑜連拋利多的選戰策略，是否能拉抬民調？吳樹民認為，他實在看不懂韓國瑜的策略，總結一句就是「荒腔走板」，不知道韓國瑜想得的東西是什麼？不過很清楚可知道，韓國瑜有學到許多的「中國步數」。

吳樹民分析，韓去年選舉就用這幾招勝選，一些基層民眾確實很愛這種「中國步數」，因為比較粗、直話直說，絕對有吸引到一些民眾，但對知識份子吸引力比較少，韓也聲稱自己代表「庶民」，相信已有很多基層民眾被騙去。

此外，對於「蔡賴配」搭檔可行性？吳樹民提醒，民進黨不要想說民調越來越好就是穩贏的，蔡英文總統副手一定要選一個「絕對贏」的選擇，所以蔡應該要重用賴清德，讓一些對蔡英文感到不滿的人，看到她有一些改變，這是非常重要一件事，這是人民觀感問題。

吳樹民提及，有些人到現在仍對民進黨內總統初選發生的事情不滿，要怎樣消毒這部分，蔡英文總統應該要提出對賴清德的一些誠意，這樣才能彌補對過去的一些摩擦。

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