憂晶片身分證有個資疑慮 民團怒批：把選民當愚民

台權會今公布各政黨的人權政策評分報告，秘書長邱伊翎（右2）批評，韓國瑜、蔡英文兩位總統候選人皆未針對人權提問作答。（記者彭琬馨攝）

2019-11-05 12:07:20

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣人權促進會今召開記者會，公布國民兩黨總統候選人的人權政策評估報告，結果顯示，國民兩黨提出的總統候選人韓國瑜、蔡英文對人權團體提出的各種人權政策提問至今沒有表示任何意見，且儘管多數政黨都認為，晶片身分證有個資疑慮，但執政的民進黨仍不願檢討政策；台權會秘書長邱伊翎痛批，此作法是「把民眾當成愚民在操弄」，呼籲社會大眾應共同關注、一起檢視各政黨對人權的態度。

此次問卷分別針對晶片身分證、國際人權公約、集會遊行權、居住權等項目詢問各政黨，依據台權會公布的資料顯示，此次僅有民進黨、時代力量、社民黨與綠黨有回應，其餘政黨皆未作答；台權會批評，包含韓國瑜、蔡英文在內的兩大總統候選人皆未對相關人權問題回應，批評這根本是「人權零分」。

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台權會數位權益專案經理何明諠表示，幾乎所有政黨在問卷調查中都表示，晶片身分證「現行的個資保護規範不足」，就連民進黨也認同此觀點，但民進黨身為執政黨卻不願暫緩或檢討相關政策推動；何明諠說，民進黨做法顯示執政黨欲強行通過此政策的蠻橫態度，除大開民主倒車、更可能葬送全國人民的隱私權。

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