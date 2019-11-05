蔡英文談話遭扭曲 民進黨青年部譴責「假新聞產業鏈」

民進黨青年部發文痛批，蔡英文日前的談話內容在「庶民府城開講活動」活動中，被以移花接木方式製成假新聞。（圖擷取自開幕活動影片）

2019-11-05 10:45:06

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨青年部今日（5日）發文痛批，總統蔡英文日前於青年總部開幕活動的談話內容，在《中天新聞》主辦的「庶民府城開講」活動中，被以移花接木的抹黑方式製作成假新聞，將原本詼諧的談話變成「辣台妹酸青年懶惰、不可靠」的標題，根本是「假新聞產業鏈」；文章也附上蔡英文當日的逐字稿闢謠。

民進黨青年部今日臉書發文表示，昨日（4日）主辦單位《中天新聞》、《新聞龍捲風》與《新聞深喉嚨》在庶民府城開講活動現場，變造扭曲蔡英文總統的談話，作為整個活動主軸，眾人蒙蔽良心、集體抹黑、欺騙大眾，只為了選舉；另一方面，青年部卻也十分佩服「假新聞產業鏈」的完整性，從主持人王又正的談話、新聞台跑馬燈及現場來賓，把「假新聞產業鏈」的運作在一個選舉造勢場中完整呈現，完成「虛實整合」。

請繼續往下閱讀...

民進黨青年部也附上蔡英文11月1日參加青年總部開幕活動當日的談話內容逐字稿：「很多人笑民進黨說：『好啦你們民進黨很多年輕人在支持你們，但年輕人不可靠，到時候可能睡過頭了，或著是懶惰了，或者是要考試了，他們就不屑去投票了。』所以這次做個可靠的年輕人，可以嗎？做個可靠的年輕人，可以嗎？」澄清蔡英文當時只是呼籲年輕人去投票，並不是像庶民府城開講所述，辣台妹在酸年輕人。

文章也痛批，蔡英文的提醒進到了「假新聞產業鏈」中，就加工成批評年輕人懶惰，變成藍營的選舉造勢活動主持梗，試圖讓其變成可怕謠言讓地方耳語。

青年部說，當日300名年輕人，全來自各地透過網路報名而來，他們從來不會因為是民進黨的活動就不敢當面吐槽一個敢揶揄年輕人的總統。他們期待，國民黨也舉辦不篩選青年的活動場，相信年輕人都會很勤勞地報名；也嚴正呼籲，選舉不是靠批評對手身材，更不是靠抹黑造謠及胡亂開支票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法