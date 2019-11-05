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韓國瑜6成支持者是鐵粉 民調專家：這一點蔡英文佔優勢

民調專家戴立安接受《中評社》專訪表示，韓國瑜的支持者中3分之2的機率是鐵票，不過，蔡英文雖然鐵票比例不高，卻有空間去吸納中間選民等票源，較容易開展選票的擴張性。（資料照）

民調專家戴立安接受《中評社》專訪表示，韓國瑜的支持者中3分之2的機率是鐵票，不過，蔡英文雖然鐵票比例不高，卻有空間去吸納中間選民等票源，較容易開展選票的擴張性。（資料照）

2019-11-05 10:20:40

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選在即，總統蔡英文積極尋求連任，對上國民黨總統參選人韓國瑜，民調專家戴立安接受《中評社》專訪表示，韓國瑜的支持者中3分之2的機率是鐵票，不過，蔡英文雖然鐵票比例不高，卻有空間去吸納中間選民等票源，較容易開展選票。

《中評社》報導，戴立安分析《美麗島電子報》10月民調數字，他認為，自認是韓國瑜鐵粉的人占其民調支持度至少6成，而自認是蔡英文鐵粉的民眾，則占其目前支持度至少4成。

戴立安分析藍綠支持者的選民結構，他指出，韓國瑜的支持者中，有3分之2的機率是鐵票，他分析，雖然出現在韓國瑜造勢場合的支持者眾多，在視覺上讓人有場子很熱的感覺，但問題是這群人同質性很高，看似擁有打底保本的本錢，但卻也因同溫層太厚而無法開拓票源。

戴立安強調，相反的，蔡英文雖然鐵票比例不高，卻有空間去吸納中間選民等票源，比較容易開展選票的擴張性。

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